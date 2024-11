Comment l’AFD se redéploie au Maroc ?

C’était il y a quelques mois que le patron de l’AFD était au Maroc pour le Blue Summit. Comme une mission de prospection, l’institution prépare aujourd’hui des investissements stratégiques dans les régions du sud du Maroc.

Depuis des décennies, la « vieille dame », comme elle est parfois surnommée, accompagne le développement sur le continent. Très active au Maroc, les actions de l’AFD y sont diverses. Il y a près d’un an, le bras financier de la France était déjà actif à Tanger dans le domaine de l’économie bleue, un secteur qu’il couvre. Le groupe avait été représenté par son patron, Rémy Rioux. Telle une mission de prospection, les mois qui ont suivi se sont révélés décisifs pour le redéploiement stratégique de l’institution au Maroc. Quelques semaines après la visite du président Macron, l’AFD, par l’intermédiaire de son président, a annoncé un plan d’investissement dans les régions du sud du Maroc. « Le groupe AFD va désormais investir au Sahara, trait d’union entre le Maroc et ses pays voisins. Je me rendrai prochainement à Laâyoune et à Dakhla pour rencontrer les populations locales », a déclaré le patron de l’AFD dans la presse nationale.

Pour soutenir des initiatives dans le sud du Maroc, Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, a annoncé qu’il se rendrait à Laâyoune et Dakhla, villes clés de la région du Sahara. Cette décision d’investir dans la région s’inscrit dans ce que M. Rioux a décrit comme l’approche « panafricaine » de l’AFD et du Maroc, axée sur le renforcement des liens à travers le continent. Il a également indiqué que l’expansion de l’AFD au Sahara reflète l’engagement de l’institution à renforcer le rôle du Maroc en tant que leader régional en Afrique, notamment à travers des initiatives économiques et environnementales.

Contacté par Challenge pour comprendre les enjeux de ce nouveau positionnement de l’AFD, l’économiste Adnane Benchekroune a déclaré que cela était prévisible : « En effet, depuis la visite du président français, les institutions françaises suivent la ligne directrice. Ce positionnement de l’AFD est très positif pour la région. Nous espérons que les missions espagnole et américaine suivront l’exemple de l’AFD », précise Benchekroune.

30 ans d’action commune

Principal partenaire de l’AFD au niveau mondial, avec des investissements dépassant les 7 milliards d’euros au cours des trois dernières décennies, le Maroc est au cœur d’un partenariat qui couvre déjà divers secteurs, notamment l’agriculture durable, les projets d’économie bleue et la coopération portuaire le long de l’axe atlantique. L’AFD accompagne aujourd’hui le Royaume dans sa transition vers un modèle de développement plus inclusif et sobre en carbone. Entre 2017 et 2021, l’AFD a dépassé les objectifs fixés, atteignant 2,2 milliards d’euros d’engagements, en hausse de 74 % par rapport à la période précédente (2012-2016). Le Maroc demeure ainsi le premier partenaire de l’AFD, parmi les 120 pays d’intervention.

Par ailleurs, le groupe AFD déploie une large palette d’instruments financiers, de partenariats et d’accompagnement, incluant l’activité de ses filiales Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et Expertise France, chargée de l’appui technique.

Sur la période 2017-2021, 55 % de l’activité de l’AFD au Maroc a pris la forme de prêts au Royaume (1,2 milliard d’euros) et 41 % de prêts aux entreprises publiques (900 millions d’euros). Les financements alloués à la société civile se sont élevés à plus de 9 millions d’euros. L’activité de Proparco en appui au secteur privé a atteint 106 millions d’euros, et les projets d’appui technique déployés par Expertise France, 30 millions d’euros. Au total, plus de 150 projets ont été financés par le groupe AFD depuis 2010, dans les domaines de l’accès à l’eau, de l’assainissement, de l’énergie, des secteurs sociaux, de l’agriculture et de la biodiversité, des transports, de l’économie sociale et solidaire, ou encore en faveur de l’égalité des genres.