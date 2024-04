Othmane Benjelloun reçoit le premier assureur de Chine

Le Président du Groupe BANK OF AFRICA, Othman Benjelloun, a accueilli ce mercredi 17 avril 2024, Sheng Hetai, Président du groupe étatique SINOSURE – CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION.

Cette rencontre, qui entre dans une démarche visant à stimuler les échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc, a été marquée par le renouvellement de la signature du Mémorandum d’Entente (MoU), un accord destiné à promouvoir la coopération entre les deux nations et entre leurs entreprises respectives dans divers domaines commerciaux.

Lire aussi | Africa Morocco Link : Après BOA, c’est autour du Grec Attica de vendre ses parts pour 49 millions d’euros

Signé par Khalid Nasr, Directeur Général exécutif de BANK OF AFRICA, et Sheng Hetai, Président de SINOSURE, cet accord vise à soutenir les projets communs par le biais de solutions de financement et de garantie, ainsi qu’à favoriser la coopération dans le domaine de l’exportation en échangeant des informations, des expériences et des savoir-faire dans les politiques et pratiques de crédit à l’exportation.

Lire aussi | BoA et China Exim Bank explorent les possibilités de promouvoir le financement en RMB

Ce partenariat stratégique permet à BANK OF AFRICA de faciliter et de renforcer la promotion du commerce et des investissements entre la Chine et le Maroc. Il réaffirme également l’engagement de la banque à soutenir les exportateurs des deux pays dans leur expansion à l’international.