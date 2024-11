BMCE Capital Investments investit dans l’innovation à travers la startup PTS

BMCE Capital Investments, filiale du groupe BMCE Capital spécialisée dans le Private Equity, annonce un accord pour une prise de participation stratégique dans la startup Premium Technology & Services (PTS).

Cet investissement, estimé à 5 millions de dirhams via son Fonds Capital Venture, reste soumis à l’approbation préalable du Conseil de la Concurrence.

Lire aussi | BMCE Capital Investments soutient l’essor de CATHEDIS dans la logistique grâce à un nouvel investissement

PTS, fondée en 2020 par trois entrepreneurs marocains, se distingue dans le domaine des solutions de paiement digital grâce à des technologies novatrices. Parmi ses offres, la startup propose une solution de digitalisation des cartes bancaires classiques, répondant aux besoins croissants des banques et entreprises pour des services de paiement modernisés. Déjà adoptée par des acteurs majeurs comme Bank of Africa, PTS ambitionne de devenir un leader au Maroc et de s’étendre à l’international.

Lire aussi | BMCE Capital Bourse lance sa nouvelle application mobile « BK Bourse »

Ce partenariat avec BMCE Capital Investments permettra à PTS d’accélérer son développement et de renforcer son positionnement sur le marché. Il s’inscrit dans la stratégie de la filiale de soutenir des startups marocaines à fort potentiel, en combinant accompagnement financier et expertise stratégique pour promouvoir l’innovation dans les services financiers.