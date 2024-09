Une autre clinique change de main à Casablanca

La valse de cession des cliniques privées se poursuit au Maroc.

Après la Clinique De Vinci à Casablanca et l’Hôpital Privé de Béni-Mellal (ex-Polyclinique Day) qui ont changé de main en fin 2023 et plus récemment, le groupe français Elsan Santé qui a cédé ses trois établissements marocains, à savoir Clinique Ville Verte à Bouskoura, Clinique Oliviers à Settat et Clinique Al Farabi de Casablanca, c’est au tour d’une autre clinique de la capitale économique de faire l’objet d’une transaction sur 100% de son capital.

Aussi, après une dizaine d’années d’existence dans un emplacement idéalement situé au cœur de Casablanca et à proximité du parc Hermitage, le propriétaire de la clinique éponyme (Clinique Le Parc Hermitage), Docteur Mohamed Amine ALLOUANE a décidé de se désengager totalement du capital. Cette fois-ci, l’acquéreur n’est pas un fonds d’investissement ou un groupe privé désireux de prendre pied dans le domaine très lucratif de la santé privée, mais plutôt un consortium de cinq médecins mené par Tarik ZAOURI et Youssef ESSAFI, dont le champ de spécialisation balaye plusieurs domaines allant de la chirurgie orthopédique et traumatologique à l’urologie, en passant par l’anesthésie et réanimation.

Rappelons, que la Clinique du Parc l’Hermitage est un établissement généraliste connu surtout pour son infrastructure et prestations médicales de haute facture en kinésithérapie, orthopédie et traumatologie. Avec une trentaine de lits et plusieurs salles de rééducation dédiées aux pathologies nécessitant des soins individuels tels que les massages médicaux, la physiothérapie, les séances de kinésithérapie respiratoire ou de mobilisations articulaires spécifiques, Clinique Le Parc Hermitage est une référence à Casablanca dans son domaine d’excellence.