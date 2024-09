Voici les principales mesures macroéconomiques prévues dans le PLF 2025 (Note de cadrage)

Dans une note de cadrage présentant le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025, le ministère de l’Économie et des Finances vise à instaurer une série de réformes et mesures pour soutenir l’économie marocaine dans un contexte marqué par des défis internes et externes.

Le cadre macroéconomique de ce PLF repose sur des orientations stratégiques destinées à favoriser la croissance, à améliorer l’emploi, à renforcer la résilience face aux crises et à encourager une transition vers une économie plus durable et inclusive. Voici un développement des principales mesures prévues :

1. Croissance du PIB et objectifs économiques

Le PLF 2025 projette une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) à environ 4% pour l’année à venir. Cette prévision repose sur une reprise progressive des secteurs agricoles et non agricoles, renforcée par les investissements publics, la relance des exportations et une augmentation des investissements directs étrangers (IDE). Le gouvernement prévoit une stabilisation du taux d’inflation autour de 2% pour préserver le pouvoir d’achat des ménages.

2. Renforcement des investissements publics

Une part importante du PLF 2025 est dédiée à l’augmentation des investissements publics, qui visent à stimuler la croissance à travers le financement d’infrastructures essentielles. Le budget alloué à ces projets inclut des investissements dans :

Les infrastructures de transport (routes, ports et lignes ferroviaires).

Les projets énergétiques, avec un accent sur les énergies renouvelables.

Le développement des secteurs de l’éducation et de la santé, notamment via la modernisation des hôpitaux et des écoles.

Ces investissements publics devraient favoriser la création de près de 150 000 emplois directs et indirects.

3. Réduction du déficit budgétaire

Le PLF 2025 vise à réduire le déficit budgétaire à environ 4,5 % du PIB, grâce à une meilleure gestion des dépenses publiques et une révision des subventions. Des mesures d’optimisation de la dépense, en particulier dans les secteurs des subventions à l’énergie et à certains produits de base, permettront de financer d’autres secteurs prioritaires sans alourdir le déficit. Le gouvernement prévoit également des réformes pour mieux cibler les populations vulnérables bénéficiant de ces aides.

4. Réformes fiscales et mesures d’allègement

Le volet fiscal du PLF 2025 comporte des réformes majeures destinées à alléger la pression fiscale sur les classes moyennes et les petites entreprises, tout en renforçant les efforts de collecte de l’impôt et en luttant contre l’évasion fiscale. Voici les principales mesures :

Réforme de l’impôt sur le revenu (IR) : Exonération totale des salaires inférieurs à 6 000 dirhams par mois. Réduction fiscale de 460 dirhams mensuels pour les salaires entre 6 001 et 8 000 dirhams. Pour les salaires entre 8 001 et 10 200 dirhams, une réduction de 570 dirhams est prévue. Pour les salaires entre 10 201 et 13 000 dirhams, la réduction atteint 780 dirhams . Au-delà de 13 000 dirhams, une réduction de 980 dirhams par mois sera appliquée.

:

Cette mesure vise à augmenter le pouvoir d’achat des ménages à revenus faibles et moyens, avec un impact direct sur la consommation domestique et donc sur la croissance.

Taxation des grandes entreprises et des profits exceptionnels : Introduction d’une taxation temporaire sur les profits exceptionnels réalisés par certaines entreprises, notamment dans les secteurs de l’énergie et des mines, afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour financer les programmes sociaux et les infrastructures.

:

Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) : Réduction du taux d’imposition pour les PME, qui passe de 30 % à 20 % . L’objectif est de stimuler l’investissement des petites entreprises et d’encourager l’entrepreneuriat, tout en favorisant la création d’emplois.

:

Élargissement de l’assiette fiscale : Le PLF prévoit d’élargir l’assiette fiscale en intégrant des secteurs de l’économie informelle, via des incitations à la formalisation. Cela inclut des exonérations fiscales temporaires pour les entreprises nouvellement régularisées, contribuant ainsi à une augmentation des recettes fiscales à long terme.

:

Révision des taux de TVA : Une révision des taux de TVA est envisagée pour les produits de première nécessité, notamment une réduction à 7 % pour certains produits alimentaires de base, afin de lutter contre les inégalités sociales et de protéger les ménages les plus modestes.

:

5. Soutien à l’emploi et à la formation professionnelle

La lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes, est un axe central du PLF 2025. Le taux de chômage, qui demeure élevé chez les moins de 35 ans, sera combattu via des réformes du marché du travail :

Soutien aux entreprises qui embauchent des jeunes diplômés, avec des subventions et des allégements fiscaux.

qui embauchent des jeunes diplômés, avec des subventions et des allégements fiscaux. Renforcement de la formation professionnelle pour adapter les compétences des travailleurs aux besoins du marché, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la technologie, et de l’agriculture.

6. Transition énergétique et développement durable

Le PLF 2025 prévoit des investissements massifs dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, avec pour objectif de porter à 52% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030. Des incitations fiscales sont également prévues pour les entreprises qui investissent dans les technologies vertes. Le développement de projets de dessalement de l’eau de mer pour répondre à la crise hydrique figure également parmi les priorités.

7. Renforcement de la résilience face aux crises mondiales

Afin de faire face aux chocs externes (comme la pandémie ou les tensions géopolitiques), le gouvernement a prévu de mieux gérer les réserves de change et de contrôler l’inflation. Des politiques monétaires adaptatives seront mises en place en collaboration avec Bank Al-Maghrib pour stabiliser les prix, tout en assurant une croissance durable.