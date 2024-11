Une deuxième levée de fonds en vue pour le groupe CIM Santé

Cinq ans après avoir noué un partenariat capitalistique avec le sud-africain Vantage Capital qui lui a apporté près de 300 millions de dirhams d’argent frais, le groupe CIM Santé prépare une deuxième opération de levée de fonds.

Selon des sources proches du 3ème groupe de santé privé au Maroc, après Akdital (leader incontesté coté à la bourse de Casablanca avec plus de 5.000 lits) et Oncorad (son challenger qui compte lui aussi un autre fonds d’investissement dans son tour de table), cette fois-ci l’objectif de la prochaine ouverture du capital du groupe contrôlé par la famille Chaara sera double.

D’une part, offrir une fenêtre de sortie à Vantage Capital qui compte bien tirer profit du développement considérable de CIM Santé depuis son entrée dans le capital de ce dernier (avec un parc de lits ayant dépassé la barre des 1.000 unités contre moins de 600 unités en 2000) pour réaliser une plus-value consistante et, d’autre part, permettre au groupe fondé en 1994 par le Pr Assad Chaara, un des pionniers de la cardiologie interventionnelle au Maroc, de financer un nouveau plan de développement.

Aussi, les nouvelles priorités de CIM Santé consistent désormais à créer de nouvelles unités dans les villes qu’il ne couvre pas (actuellement, il n’est présent qu’à Tanger, Marrakech, Rabat et Casablanca) et d’améliorer la performance financière du portefeuille de cliniques qu’il a repris en mars 2024 auprès du français Elsan Santé, à savoir la Clinique Ville Verte à Bouskoura, la Clinique Oliviers à Settat, ainsi que la Clinique Al Farabi de Casablanca, et qui pèse actuellement sur la rentabilité globale du groupe.

Pour ce dernier objectif stratégique, le top management de CIM Santé est actuellement mobilisé pour apporter les ajustements nécessaires afin de permettre un retour au vert de ces trois unités que l’ancien maître des lieux n’a pas su rentabiliser, ce qui avait, d’ailleurs, motivé son désengagement du Maroc.