Defendis: une startup marocaine révolutionne la cybersécurité avec l’intelligence artificielle

Defendis, une nouvelle startup marocaine, fait son entrée dans le secteur de la cybersécurité.

Spécialisée dans le développement de solutions de cybersécurité basées sur l’intelligence artificielle (IA), l’entreprise vise à aider les banques, les organismes gouvernementaux et les entreprises à neutraliser les cyberattaques de manière proactive.

Une Plateforme de Renseignements sur les Cybermenaces

Defendis propose une plateforme avancée de renseignements sur les cybermenaces (Cyber Threat Intelligence) qui utilise l’IA pour identifier les fuites d’identifiants et de cartes de paiement, les vulnérabilités des actifs, les domaines frauduleux et les tentatives d’usurpation d’identité de marque en ligne. Cette technologie permet aux organisations de détecter et de corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne soient exploitées.

“Notre mission est de doter les organisations, en particulier celles disposant de ressources et de capacités limitées, de solutions de cybersécurité de pointe afin de s’adapter au paysage des menaces et aux exigences réglementaires en constante évolution,” explique Amine Bajeddi, co-fondateur et CEO de Defendis.

Une Équipe de Leaders Passionnés

Defendis est dirigée par une équipe de trois jeunes entrepreneurs marocains. Amine Bajeddi, co-fondateur et CEO, est diplômé de l’Université Al Akhawayn au Maroc et de l’Université de Sussex au Royaume-Uni, avec une solide expérience en développement de produits et en stratégie d’entreprise. Charafeddine Nassiri, co-fondateur et CTO, est un autodidacte passionné de cybersécurité depuis l’âge de 15 ans, ayant détecté et corrigé plus de 1 114 vulnérabilités via des programmes de bug bounty et travaillé comme consultant en cybersécurité depuis 2019. Marouane Sabri, co-fondateur et CMO, est diplômé en communication de l’Université Al Akhawayn et titulaire d’une maîtrise en marketing digital de l’Université de Southampton, avec une expérience notable en marketing et développement commercial, ayant occupé des postes chez Avito et Garena.

Une Vision d’Avenir

Defendis ambitionne de devenir un acteur clé de la cybersécurité en Afrique et au-delà. En combinant l’intelligence artificielle avec une connaissance approfondie des cybermenaces, Defendis est bien positionnée pour offrir des solutions de sécurité robustes et accessibles, répondant aux besoins évolutifs des organisations modernes.