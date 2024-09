Decameron Tafoukt Agadir: 100 MDH pour une rénovation profonde

Le Royal Decameron Tafoukt Beach Resort & SPA d’Agadir entame une rénovation de 100 millions de dirhams. Prévue jusqu’en 2026, cette transformation profonde vise à relancer l’établissement 4 étoiles, marquant une nouvelle ère pour cet hôtel historique de la baie d’Agadir.

La liste des hôtels en rénovation à Agadir ne cesse de s’allonger. Alors que plus d’une quinzaine d’unités hôtelières de la capitale du Souss sont fermées pour se refaire une nouvelle mine, la famille Tizniti, un des premiers propriétaires et gestionnaires hôteliers à Agadir vient de lancer le chantier de restauration de son établissement 4 étoiles, le Royal Decameron Tafoukt Beach Resort & SPA. Doté d’une enveloppe de plus de 100 millions de dirhams, le nouvel investissement devrait complètement métamorphoser cette unité située à la baie d’Agadir qui compte 227 chambres et suites, de multiples restaurants et bars, une plage privée ainsi que plusieurs infrastructures sportives.

Devant être lancée avant la fin de l’année en cours, la rénovation tant attendue du Royal Decameron Tafoukt Beach Resort & SPA, devra s’étaler jusqu’au milieu de l’année 2026 et donner à cet établissement spécialisé dans le All Inclusive une nouvelle impulsion, après la rupture du partenariat entre la famille Tizniti et la chaîne hôtelière colombienne Decameron. D’ailleurs, il n’est pas éloigné qu’à sa réouverture, le fleuron hôtelier des Tizniti qui contrôlent également par ailleurs les Almohades de Tanger et d’Agadir, ainsi que l’hôtel-club la Kasbah d’Agadir, arbore une autre enseigne.

Rappelons, qu’après avoir scellé un partenariat avec la famille Tizniti à travers Decameron Morocco, une structure de gestion et d’exploitation hôtelière, le colombien Decameron s’est désengagé du Maroc en cédant ses parts dans cette ex joint-venture à Khalil Tizniti, un ex-dirigeant du Centre Régional de Tourisme d’Agadir et éminent membre de la famille Tizniti.