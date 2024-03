CIM Santé acquiert 3 nouvelles cliniques au Maroc

En annonçant son intention d’acquérir trois nouvelles cliniques, le groupe CIM Santé verra son réseau de cliniques privées au Maroc passer de 620 à 1200 lits.

« Fort de sa réputation et de son expertise, notamment avec sa clinique emblématique, la Clinique Internationale de Marrakech, fondée par le Pr Assad CHAARA, pionnier de la cardiologie interventionnelle en Afrique, le groupe renforce désormais son réseau par l’intégration de nouvelles acquisitions », annonce le groupe dans un communiqué.

Toujours selon la même source, ces nouvelles acquisitions concernent les cliniques du géant français ELSAN Maroc, la Clinique Ville Verte à Bouskoura, la Clinique Oliviers à Settat, ainsi que la Clinique Al Farabi de Casablanca, et la gestion de l’Hôpital Universitaire Privé de Marrakech.

Avec cet élargissement, Le groupe CIM Santé annonce offrir « désormais une gamme étendue de spécialités médicales et chirurgicales avancées, couvrant la cardiologie interventionnelle complexe, la chirurgie cardiaque adulte, la chirurgie cardiaque pédiatrique des malformations congénitales, la gastrologie interventionnelle (écho-endoscopie), la neurochirurgie, le traitement des AVC par thrombectomie, la chirurgie prothétique non invasive de pointe pour l’épaule, le genou et la hanche , la rééducation fonctionnelle, les greffes de cornés ainsi que la radiothérapie, la curiethérapie, la chimiothérapie, la chirurgie carcinologique et les greffes de moelle ».

La course au rachat de cliniques privées est donc bel est bien lancée au Maroc dans un marché qui semble se concentrer davantage. Rappelons que le leader du secteur, le Groupe AKDITAL, opère un réseau de 22 établissements qui constituent 15% de l’offre nationale privée.