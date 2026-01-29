Le Parc Industriel Ain Johra se met à l’énergie solaire

Deux ans après avoir lancé une extension ambitieuse ayant coûté plus de 153 millions de dirhams, le Parc Industriel d’Ain Johra près de Rabat franchit un nouveau cap.

Ce parc industriel de nouvelle génération et fruit d’une coopération entre les différents acteurs locaux de la Région Rabat-Kénitra et le programme américain de coopération « Compact II » financé par le Millenium Challenge Corporation, s’apprête à lancer la construction d’un parc solaire d’une capacité de 17 MW.

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 100 millions de dirhams, ce projet permettra au Parc Industriel d’Ain Johra de se propulser à l’avant-garde des zones industrielles marocaines en matière de décarbonation avec une production potentielle annuelle pouvant aller à près de 30 GwH par an. Une telle production sera entièrement mise à la disposition des industriels installés ou en cours d’installation de ce parc industriel innovant et qui compte déjà plusieurs filiales de groupes mondiaux comme Safran, mais également des groupes locaux comme Magriser ou Green Innov Industry.

Rappelons, que le Parc Industriel d’Ain Johra est situé au nord-ouest de Tiflet, dans la commune d’Ain Johra, au sein de la province de Khemisset. Elle se trouve à environ 45 minutes de Rabat, 30 minutes de Salé et également 45 minutes de Kénitra. Ce site bénéficie d’une position stratégique au carrefour des axes Casablanca, Tanger et Fès, ce qui le rend idéal pour accueillir des industries visant à alimenter tant le marché national, qu’international. S’étendant sur environ 200 hectares dont 70 hectares dédiés à une Zone d’Accélération Industrielle, le Parc Industriel d’Ain Johra a déjà atteint un taux de commercialisation de plus de 90%.