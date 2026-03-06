Challenge N°1005• Du 6 au 12 mars 2026

Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Climat des affaires: la fiscalité locale contre le « climat des petites affaires »
Musulmans du monde : une diversité géographique et humaine exceptionnelle
La transition démographique du Maroc converge vers les standards européens
Marché de gros : l’État sonne la «mobilisation totale»
Stellantis Maroc : une prime de 30 000 DH pour rouler vert
Moyen-Orient : l’escalade se poursuit
Programme Noor Atlas : ONEE et MASEN lancent des chantiers solaires
Marché automobile 2026 : une croissance confirmée en février
Les prévisions météorologiques du samedi 7 mars
Driss Aissaoui: «La modernisation des marchés peut réduire la spéculation et garantir des prix plus justes»
DOSSIER
Spécial 8 mars : Génération dirigeantes

Actu
ACNOA-OCA : La paix par le sport et la culture

Interview
Sami Romdhane, Country Manager de Visa au Maroc

Diplomatie
Le Maroc et la Belgique partagent plus qu’une relation diplomatique

Scanner – Actualité
Genève : Plébiscite pour le plan d’autonomie marocain
Ftour Pluriel : Convergence heureuse de toutes nos spiritualités
Guerre au Proche/Moyen-Orient : Prémices d’un embrasement général

Entreprises & Marchés
Entreprises : La dynamique entrepreneuriale marocaine face au défi de l’impact réel
Idarati X.0 : Un nouveau puzzle dans la brique de l’administration en ligne
Brèves Business
Marrakech : Un Hackathon pour réinventer la mémoire et valoriser le patrimoine

Automobile
Marché automobile : Une croissance confirmée en février 2026
Stellantis : Pertes record en 2025, rebond en vue en 2026
Stratégie : Renault Group lance son plan stratégique futuREady

Magazine
Société : Femmes et Islam : entre texte et contexte
International : États-Unis d’Amérique et Israël : une étrange similitude
Brèves culture

