L’AIEM élit un bureau national présidé par Mohammed Smouni

Au cours d’une Assemblée générale ordinaire, tenue le 18 avril 2026 à Rabat, l’Association des Ingénieurs de l’École Mohammadia (AIEM) a élu un un nouveau bureau national, présidé par Mohammed Smouni, lauréat de l’EMI en 1987 et Directeur général adjoint de l’Office national des chemins de fer (ONCF).

En présentant son plan d’action, le nouveau président de l’instance exécutive de l’Association a rappelé les engagements forts ayant orienté le travail de l’AIEM durant son histoire qui s’étale sur plus de 60 ans. Dans cette continuité, la stratégie du nouveau bureau s’inscrit naturellement dans cette dynamique.

Le plan d’action s’articule autour d’un nombre de priorités, comme la finalisation du processus d’obtention de la reconnaissance d’utilité publique, levier essentiel pour accroître la crédibilité de l’association et élargir ses partenariats, ainsi que le déploiement d’une nouvelle gouvernance, plus agile et coordonnée, favorisant la synergie entre les différentes composantes de l’association et une meilleure reddition des comptes.

Lire aussi I Produire ou subir l’intelligence ? L’EMI s’interroge sur la souveraineté technologique

Il s’agit aussi de consacrer la présence de l’AIEM sur la scène nationale et internationale, à travers l’organisation de conférences de haut niveau et sa participation aux grands enjeux de développement, en plus de la consolidation des ressources et de la pérennité de l’association, par la diversification des financements et l’optimisation de sa gestion.

Porté par une équipe paritaire, représentative de plusieurs générations de lauréats de l’EMI et riche d’une diversité de parcours, le nouveau Bureau national ambitionne de fédérer l’ensemble des Émistes autour d’un projet collectif, fondé sur la solidarité, l’excellence et l’engagement au service du développement du Maroc.