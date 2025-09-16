Jesa confie son opérationnel à Mohamed Hettiti

Le groupe d’ingénierie et de conseil Jesa vient de nommer Mohamed Hettiti au poste de Chief Operating Officer (COO) à Casablanca. Fort d’un parcours riche dans les secteurs minier et industriel, l’ancien directeur général par intérim d’OCP Africa incarne la volonté de l’entreprise, codétenue par OCP et l’australien Worley, de consolider son expansion et son leadership.

De Jorf Lasfar à Casablanca, en passant par l’Afrique, Mohamed Hettiti a construit un parcours jalonné de projets stratégiques et de défis industriels. Sa nomination comme Chief Operating Officer de Jesa reflète à la fois son expérience et la volonté du groupe de s’appuyer sur des profils forgés sur le terrain.

C’est au complexe industriel de Jorf Lasfar que Mohamed Hettiti fait ses premiers pas. Ingénieur passionné, il s’y distingue par sa rigueur et sa capacité à mener à bien des projets sensibles pour le groupe OCP. Rapidement, il évolue vers des responsabilités de chef de projet, révélant un sens aigu de la gestion et du leadership.

Lire aussi | OCP Africa: Hajar Alafifi nommée Directrice générale

Une aventure internationale avec Jesa

En 2010, Hettiti prend un nouveau cap en rejoignant Jacobs Engineering Group, intégré par la suite à Jesa. Là, il dirige des projets d’envergure liés à l’exploitation et au transport de minerais, développant une expertise précieuse en logistique et en gestion opérationnelle. Ce passage marque une étape clé dans sa carrière et l’ancre définitivement dans le monde de l’ingénierie internationale.

Lire aussi | Le dirham remonte face au dollar et à l’euro

L’Afrique comme terrain de consolidation

En 2018, il retrouve le groupe OCP via OCP Africa. Sa mission : renforcer la présence du groupe sur le continent et bâtir des ponts stratégiques avec de nouveaux marchés. Cette expérience enrichit son profil d’une dimension panafricaine et confirme sa capacité à conjuguer vision globale et ancrage local.

Aujourd’hui, Mohamed Hettiti revient chez Jesa par la grande porte, nommé COO sous la direction d’Abdelilah Bouzian.

Le nouveau Chief Operating Officer (COO) à Casablanca, est diplômé de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI) et possède un Executive MBA de HEC Paris, ainsi qu’un EMBA obtenu en partenariat avec la Columbia Business School. Il détient également deux certificats de la Harvard Business School en leadership exécutif transformationnel. Sa certification en tant que Project Management Professional depuis 2012 témoigne de son engagement envers l’excellence et de son impact positif sur l’agriculture à travers le continent africain.

Avec ses 6 000 collaborateurs et plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024, Jesa s’impose comme un leader mondial de l’ingénierie.