Forum Économique Maroc-France : Dakhla, au cœur d’une nouvelle dynamique de partenariat

Le 9 octobre prochain, la ville de Dakhla s’apprête à accueillir un événement économique majeur : le Forum Économique Maroc-France, placé sous le thème «Régions du Sud du Maroc : Vers de nouvelles perspectives de développement du partenariat économique Maroc-France». Une session d’information et de mobilisation, organisée ce jour par la CGEM, a marqué le coup d’envoi de cette initiative ambitieuse, en présence de figures de proue du monde économique des deux rives.

Autour de Chakib Alj, Président de la CGEM, se sont réunis Mehdi Tazi, Vice-Président Général, Mohamed El Kettani et Ross McInnes, co-Présidents du Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, ainsi que des présidents de fédérations sectorielles et dirigeants d’entreprises opérant dans des secteurs clés.

Un forum pour construire, innover et renforcer un partenariat historique

En ouverture de la session, Chakib Alj a souligné l’importance stratégique du forum, organisé conjointement avec MEDEF International, en déclarant : «ce forum est une occasion majeure pour renforcer le partenariat stratégique qui lie le Maroc et la France, et de continuer à construire et à innover ensemble».

La rencontre réunira plus de 50 entreprises françaises, dont plusieurs figures du CAC40. Un signal fort envoyé pour redynamiser une relation économique déjà solide, mais dont le potentiel reste, selon lui, largement sous-exploité. «Le Partenariat Maroc-France est fort, résilient, mais nous voulons qu’il soit aussi win-win et encore plus innovant», a affirmé le Président de la CGEM.

Des chiffres solides, une relation en constante évolution

Chakib Alj a également rappelé quelques indicateurs clés qui illustrent la profondeur des liens économiques entre les deux pays :

+2,8 % d’échanges commerciaux entre le Maroc et la France en 2023, soit +34 % par rapport à 2019.

La France est le 2e partenaire commercial du Maroc, son 2e client et son 3e fournisseur ;

.1 300 filiales françaises sont aujourd’hui implantées dans le Royaume ;

.8,4 milliards d’euros d’IDE français au Maroc en 2023, dont 31 % dans les services.

«Ces chiffres illustrent la force du partenariat économique Maroc-France, mais aussi le potentiel immense qui reste encore à exploiter», a précisé Chakib Alj. Les régions du Sud, nouvelle frontière de la coopération bilatérale. Le cœur du forum se situera dans les régions du Sud, perçues comme un nouvel espace stratégique de coopération et de croissance partagée. À cet égard, Chakib Alj a mis en avant la vision royale et les projets structurants impulsés par S.M. le Roi Mohammed VI : «le nouveau modèle de développement pour ces régions repose sur une enveloppe de 77 milliards de dirhams, visant la création de richesses, la valorisation des ressources locales et le renforcement des infrastructures, logistiques, touristiques et énergétiques notamment».

Dakhla, ville hôte du forum, en est un parfait exemple. Elle se distingue par :

.Une valeur ajoutée annuelle de 3 milliards de dirhams dans l’industrie de la pêche ;

.Des investissements en énergies renouvelables dépassant 22 milliards de dirhams, pour une capacité de plus de 1,4 GW ;

.Le chantier emblématique du port Dakhla Atlantique, qualifié par Alj de «game changer», qui fera de la région un véritable trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Dakhla, plateforme d’action pour un partenariat tourné vers l’avenir

Chakib Alj a insisté sur le fait que ce forum va bien au-delà d’un simple événement protocolaire : «ce forum est bien plus qu’une vitrine : c’est une plateforme pour initier des projets concrets, pour nouer des partenariats durables, pour bâtir ensemble des chaînes de valeur alliant innovation, durabilité et impact socio-économique». Ce rendez-vous économique vise donc à connecter les régions du Sud du Maroc avec l’Afrique, l’Europe et au-delà, autour d’enjeux majeurs tels que l’investissement, l’innovation et la co-industrialisation.

Une invitation à construire l’avenir ensemble

En conclusion de son intervention, Chakib Alj a lancé un appel à l’ensemble des acteurs économiques marocains et français : «je vous invite tous à participer au Forum économique Maroc-France à Dakhla et contribuer à en faire un point de départ d’une nouvelle ère d’innovation, d’investissement et de prospérité dans nos régions du Sud».

Rendez-vous le 9 octobre à Dakhla

Avec la participation de leaders économiques, institutionnels et politiques de haut niveau, le Forum Économique Maroc-France s’annonce comme un tournant dans la redéfinition du partenariat bilatéral. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui croient en l’avenir partagé des deux nations, et en la promesse du développement durable dans les régions du Sud marocain.