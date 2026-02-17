Ramadan 1447: l’ONCF adapte son offre de trains

À l’occasion du mois sacré de Ramadan 1447, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) annonce l’adaptation de son programme de circulation aux horaires administratifs en vigueur durant cette période.

Une offre de trains ajustée avec des horaires adaptés :

Trains Al Boraq : L’offre sera structurée autour de 22 trains quotidiens, avec une cadence horaire aux heures de forte affluence, notamment de 7h à 10h le matin et de 12h à 17h l’après-midi.

Afin de répondre aux besoins de mobilité en soirée, un train additionnel sera programmé après la rupture du jeûne, à 22h au départ de Tanger et de Casa-Voyageurs. Le dispositif sera également renforcé chaque dimanche par un train supplémentaire à 21h au départ de Tanger et de Casa-Voyageurs, pour accompagner les retours de fin de weekend.

Ce dispositif s’accompagne également d’une augmentation des capacités sur les créneaux à forte affluence, afin d’assurer davantage de confort et de fluidité aux voyageurs.

Trains navettes rapides :

Casa Port – Rabat : La liaison sera assurée à raison d’un train toutes les 30 minutes, du lundi au vendredi, de 6h15 à 18h05, avec un prolongement en soirée entre 20h22 et 22h02, garantissant une continuité de service adaptée aux besoins des voyageurs.

Casa-El Jadida et Casa-Settat : La desserte sera cadencée à un départ par heure aux heures de pointe, en adéquation avec les horaires administratifs, et complétée par un service nocturne pour plus de flexibilité.

TNR Aéroport Mohammed V : La fréquence d’un train par heure sera maintenue de 5h40 à 22h55, assurant une liaison régulière et fiable avec l’aéroport tout au long de la journée.

Trains Al Atlas : Le dispositif prévoit la circulation de 52 trains par jour, dont 22 trains sur l’axe Fès – Casablanca – Marrakech, programmés entre 4h30 et 17h30, avec une cadence horaire en milieu de journée.

Sur les autres axes, de légers ajustements des horaires seront opérés afin de mieux répondre aux besoins de mobilité durant le mois sacré.