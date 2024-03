Maroc-Mauritanie : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Les Lions de l’Atlas affrontent, ce mardi 26 mars, la sélection mauritanienne lors d’un match amical qui aura lieu au grand stade d’Agadir.

Après leur victoire (1-0) contre l’Angola, en présence de la star du Real Madrid, Brahim Diaz et du joueur de Monaco Elias Seghir vendredi 22 mars 2024, dans le cadre des matchs amicaux de la trêve internationale, les Lions de l’Atlas enchaîne avec une seconde confrontation contre la sélection mauritanienne.

La Mauritanie avait atteint les 8es de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, pour la première fois de son histoire, après son exploit contre l’Algérie (1-0), avant de se faire éliminer par le Cap-Vert (0-1).

Après l’élimination précoce en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2024 contre l’Afrique du Sud, les hommes de Walid Regragui veulent tourner la page et se projeter vers le futur.

Brahim et Eliass doivent-ils refaire leurs bonnes performances lors de la victoire contre l’Angola?

la question de la constance des performances de Brahim Diaz et Eliass Seghir se pose naturellement. Il est indéniable que leur présence sur le terrain lors du match contre l’Angola a été cruciale. Brahim Diaz, avec sa rapidité et sa capacité à créer des opportunités, a été un élément clé de l’attaque de l’équipe. De même, Eliass Ben Seghir, par sa vision du jeu et sa capacité à lire les espaces, a contribué à maintenir l’équilibre au milieu de terrain.

Cependant, il est important de noter que la confrontation avec l’Angola ne peut être considérée comme un test véritablement représentatif de leur niveau de performance. Pour évaluer pleinement leur capacité à reproduire de bonnes performances, il est essentiel de regarder au-delà de ce seul match. Ils devront faire face à des adversaires plus coriaces lors de leurs prochains matches, où la pression et les attentes seront plus élevées.

Les matchs amicaux s’inscrivent dans la préparation de l’équipe nationale du Maroc pour les prochaines échéances, qui représentent un grand enjeu sportif. Les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 reprendront au mois de juin 2024. Le Maroc est leader du groupe E avec 3 points, devant la Tanzanie, la Zambie et le Niger. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), quant à elle, se déroulera au Maroc.

La rencontre du Maroc face à la Mauritanie aura lieu le mardi 26 mars 2024 à 22h, heure du Maroc, au Grand Stade d’Agadir. Le match est à suivre en direct sur la chaîne de sport Arryadia.