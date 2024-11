Eliminatoires CAN 2025 : le Maroc flagelle le Lesotho (7-0)

Le Maroc n’a fait fait qu’une bouchée du Lesotho, à l’occasion du dernier match de poule qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.

L’équipe nationale marocaine de football a dominé le Lesotho avec un score écrasant de 7-0, lundi soir, au stade d’honneur d’Oujda, lors du dernier match des éliminatoires (groupe B) pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Les joueurs marocains ont offert une performance impressionnante, avec Brahim Diaz inscrivant un triplé (5e, 15e et 42e minute), tandis que Sofiane Rahimi a ajouté un doublé (37e et 45+2e, sur penalty). Les autres buts ont été marqués par Youssef En-Nesyri (68e) et Ismael Saibari (70e). Cette large victoire permet au Maroc de terminer en tête de son groupe avec un bilan parfait de 18 points, après six victoires en autant de matchs.

Le Gabon, déjà assuré de sa qualification pour la prochaine édition de la CAN, termine à la deuxième place du groupe avec 10 points, suite à sa victoire sur la République Centrafricaine (1-0) ce même soir.