Marrakech: les ambitions immobilières d’Horizon Morocco et GIMS

La société immobilière Horizon Morocco et GIMS, star de la pop mondiale, ont levé le voile sur l’état d’avancement de leur collaboration dans la réalisation de Sunset Village – Private Residences, l’un des projets « les plus emblématiques » de Marrakech.

Accompagné de son « ami » Mohamed Ramadan, grande vedette de la scène artistique égyptienne, GIMS a fait découvrir aux médias la villa témoin. La présence des deux célébrités, qui vont interpréter l’hymne de la CAN-2025 avec d’autres chanteurs, a transformé cette simple visite de chantier en un trend sur les réseaux sociaux.

En s’adressant aux journalistes, GIMS, investisseur associé dans le projet Sunset Village, a notamment lancé: « Cette villa que vous avez pu voir aujourd’hui est très encourageante. Tout le monde est agréablement surpris, on est super contents de ce qu’il se passe. Il reste peu de villas, le projet est quasi vendu. On a relevé le défi ! »

En avant-première, l’ancien leader de la Sexion d’assaut a donné rendez-vous aux médias, le 17 janvier prochain, pour leur présenter un nouveau projet situé sur la route de l’Ourika, qui devrait compter 50 villas et s’appeler The Valley.

Au micro de Challenge, Yacine Ghafour, directeur du développement à Horizon Morocco, a exprimé sa satisfaction de la cadence de construction de Sunset Village, un an après le démarrage des travaux. « On est honorés de cette performance à laquelle on ne s’attendait pas», a-t-il confié, saluant la présence de GIMS sur ce projet et sa vision « à faire quelque chose de beau ».

La première tranche est complètement vendue, tandis que 85% des villas de la deuxième sont aussi écoulées, ce qui représente, selon lui, « 70 pc du chiffre d’affaires qui est signé sous contrat, donc sécurisé ». Cela représente plus de 85 villas vendues sur 97, avec une forte attractivité internationale.

Il a assuré que la société est « en avance sur le calendrier » et accorde une attention particulière à la mise en valeur de l’artisanat marocain et du patrimoine national dans les finitions et l’ameublement, grâce à la collaboration avec des opérateurs locaux.

Horizon Morocco devra révéler, à la mi-janvier 2026, la Tranche VIP (T3), qui comprend 20 villas qui seront construites avec des matériaux premium, architecture contemporaine, mobilier MAË et cohérence esthétique totale. Le lot comportera un lagon bordé de sable au cœur du village.