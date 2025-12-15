Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
DGM: neige et pluies fortes de lundi à mercredi
Marrakech: les ambitions immobilières d’Horizon Morocco et GIMS
Maroc: la production industrielle en progression à fin septembre
Inondations de Safi: le bilan grimpe à 37 morts, suspension des cours
Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce
Royal Air Maroc lance de nouvelles liaisons vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique
PLF-2026: des mesures qui soulagent les agriculteurs
Influenceurs et responsabilité numérique : quand la course au buzz vire à la menace toxique
Zouita Beldia : une année oléicole exceptionnelle
Paiement mobile: le Maroc franchit un cap stratégique dans l’inclusion financière
Home IndustrieMaroc: la production industrielle en progression à fin septembre
Industrie

Maroc: la production industrielle en progression à fin septembre

by Challenge
written by Challenge

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 2,2% au cours du troisième trimestre 2025 par rapport à la même période un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette progression s’explique essentiellement par la hausse des indices de production dans plusieurs branches, en particulier les «industries alimentaires» avec 11,3%, la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (12,2%), l’«industrie chimique» (4,3%), l’«industrie automobile» (7,4%), la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» (16,2%) et la «fabrication d’autres matériels de transport» (19,9%), explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).

Lire aussi | Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce

En revanche, l’indice de la «fabrication de produits à base de tabac» a accusé une baisse de 28,4%, tandis que ceux de l’«industrie pharmaceutique», la «fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» et la «métallurgie» ont reculé respectivement de 17,3%, 6,6% et 8%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a augmenté de 7,4%, résultant de la hausse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 7,5% et de celui des «minerais métalliques» de 3,2%. Quant à l’indice de la production de l’énergie électrique, il a enregistré une hausse de 6,4%.

Vous aimerez aussi

RIVA Industries lance une 5ème ligne de production à Jorf Lasfar

Le «Made in Morocco» prend de la hauteur et vise l’international

Ralentissement des exportations, concurrence asiatique. Le textile marocain se réinvente

Industrie : le Maroc, centre névralgique de JTI en Afrique

Maroc Fer investit 600 MDH dans une nouvelle usine

Preciforge Metals & Alloys investit dans une nouvelle usine de produits en laiton