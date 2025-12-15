Maroc: la production industrielle en progression à fin septembre

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 2,2% au cours du troisième trimestre 2025 par rapport à la même période un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette progression s’explique essentiellement par la hausse des indices de production dans plusieurs branches, en particulier les «industries alimentaires» avec 11,3%, la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (12,2%), l’«industrie chimique» (4,3%), l’«industrie automobile» (7,4%), la «fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» (16,2%) et la «fabrication d’autres matériels de transport» (19,9%), explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).

En revanche, l’indice de la «fabrication de produits à base de tabac» a accusé une baisse de 28,4%, tandis que ceux de l’«industrie pharmaceutique», la «fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» et la «métallurgie» ont reculé respectivement de 17,3%, 6,6% et 8%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a augmenté de 7,4%, résultant de la hausse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 7,5% et de celui des «minerais métalliques» de 3,2%. Quant à l’indice de la production de l’énergie électrique, il a enregistré une hausse de 6,4%.