Inondations de Safi: le bilan grimpe à 37 morts, suspension des cours

Le bilan des pluies orageuses exceptionnelles qui se sont abattues sur la province de Safi ce dimanche, provoquant des crues soudaines et violentes, est passé à 37 décès, indiquent les autorités locales. S’agissant des personnes blessées, quatorze (14) personnes sont actuellement prises en charge au Centre hospitalier Mohammed V de Safi, dont deux admises au service de réanimation, souligne la même source.

Par ailleurs, les interventions des autorités publiques, des services de la Protection civile, des forces publiques et de l’ensemble des intervenants se poursuivent, à travers des opérations de ratissage sur le terrain, de recherche et de secours, ainsi que de soutien et d’assistance aux populations sinistrées.

Dans ce cadre, les autorités locales de la province de Safi soulignent la nécessité de renforcer la vigilance, d’adopter les plus hautes mesures de prudence et de respecter strictement les consignes de sécurité, face aux fortes perturbations climatiques que connaît le Royaume, afin de préserver les vies et les biens et de réduire les risques potentiels.

Par ailleurs, la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Safi a annoncé la suspension des cours dans l’ensemble des établissements scolaires de la province pour une durée de trois jours, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Cette décision intervient en interaction avec les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, et par souci de préserver la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs face aux risques liés aux inondations, qui exigent vigilance et prudence, précise le communiqué.

Une coordination a été établie avec les chefs des établissements scolaires afin de veiller à la sécurité des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, notamment à travers l’activation de la cellule locale de veille, la coordination avec l’ensemble des intervenants et des autorités locales, la prise de toutes les mesures préventives, ainsi que l’interaction immédiate avec les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, ajoute le communiqué.

La même source a indiqué que deux écoles primaires ont été touchées par des inondations, sans toutefois enregistrer de pertes humaines, suite aux précipitations exceptionnelles qu’a connues la province dimanche dernier.