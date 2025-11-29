SUV électrique premium : le Zeekr 7X débarque au Maroc

Distribuée au Maroc par le groupe Tractafric Motors, la marque Zeekr a dévoilé récemment à Casablanca son nouveau modèle, le 7X. Un SUV 100 % électrique qui entend s’imposer dans le segment de la mobilité premium dans le Royaume. Pour y parvenir, il mise sur un design bien dans l’air du temps, des technologies de pointe et des performances que l’on pourrait qualifier d’électrisantes.

Il faut dire que ce lancement marque une étape importante dans le déploiement national de la marque chinoise et confirme son ambition de s’imposer sur le segment de la mobilité électrique premium dans le Royaume.«Avec le lancement du Zeekr 7X au Maroc, nous définissons un nouveau benchmark dans la mobilité électrique premium», a déclaré face à la presse Hicham Hasnaoui. Et leDirecteur de la marque Zeek de poursuivre : «ce SUV combine autonomie, performances et technologies de pointe, tout en répondant aux attentes des clients marocains en matière de confort, de sécurité et de design».

Lire aussi | Rallye de la Marche Verte : sur la route de l’Histoire

Conçu au centre de design Zeekr de Göteborg, le 7X adopte une esthétique scandinave épurée. Long de 4,79 m, il associe lignes sculptées, phares LED effilés et feux arrière traversants. Ses jantes de 21 pouces et son assise lui confèrent une allure dynamique et raffinée. L’habitacle offre un espace digne d’un SUV grand format, malgré des dimensions extérieures intermédiaires. S’agissant des finitions, elles sont raffinées et les sièges équipés de fonctions de massage, de chauffage et de ventilation soulignent le confort. L’écran tactile HD de 16 pouces, associé à un affichage tête haute en réalité augmentée de 36,2 pouces, vient clairement renforcer l’expérience premium. À noter que le Zeekr 7X intègre une puce spécifique dite «Qualcomm Snapdragon 8295», garantissant une interface fluide et réactive. Il est équipé, par ailleurs, de douze caméras, d’un radar de pointe et des dernières aides à la conduite intelligentes (ADAS). Si le 7X séduit par sa modularité, c’est sur le terrain du rangement qu’il fait fort ! Comptez 32 espaces de rangement, assortis d’un coffre arrière de 616 litres, extensible à 1 978 litres, en plus d’un coffre frontal de 62 litres.

Lire aussi | ADM inaugure l’autoroute Tit Mellil-Berrechid

Reposant sur une architecture électrique de 800 V, le Zeekr 7X propose plusieurs motorisations adaptées à différents profils de conduite. A commencer par la version Core, en propulsion et développant 416 ch, qui offre une autonomie pouvant atteindre 480 km WLTP, idéale pour un usage quotidien. A moins d’opter pour la version Long Range qui porte cette autonomie à 615 km grâce à une batterie de 100 kWh, répondant aux besoins de ceux qui privilégient les longs trajets sans contrainte de recharge.

Enfin, la version Privilège, dotée d’une transmission intégrale et délivrant pas moins de 630 ch, se distingue par des performances de belle facture : le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 3,8 secondes, tandis que la suspension pneumatique active et les modes tout-terrain assurent une conduite optimale sur tous les terrains. Faut-il souligner que les batteries offrent une recharge parmi les plus rapides du marché : de 10 à 80 % en 13 minutes sur une borne DC de 350 kW, grâce à une capacité de charge maximale de 450 kW.

Certifié 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP, il répond aux standards de sécurité les plus exigeants, bien aidé par son freinage d’urgence autonome, son assistance au maintien de voie et son régulateur de vitesse adaptatif. Comptez un tarif d’attaque très compétitif de 575 000 DH pour repartir au volant du Zeekr 7X.