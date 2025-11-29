Alertes
Maroc : les recettes Voyages dépassent les prévisions en 2025

Le secteur Voyages génère 113,26 MMDH au Maroc. Crédit: DR.

Les recettes générées par l’activité Voyages ont atteint plus de 113,26 milliards de DH à fin octobre 2025, contre 97,04 MMDH durant la même période de 2024, selon les données publiées par l’Office des changes.

Cette performance traduit une progression de 16,7 % en glissement annuel, confirmant la dynamique positive du secteur touristique et son rôle central dans les entrées de devises du Royaume. Parallèlement, les dépenses liées aux Voyages ont enregistré une hausse de 11,5 %, s’établissant à 27,54 MMDH.

Malgré cette augmentation, l’évolution des recettes reste nettement supérieure, ce qui contribue à renforcer l’excédent de la balance Voyages. Le solde de cette même balance ressort ainsi en nette amélioration, en progression de 18,5 %, pour dépasser 85,71 MMDH. Toujours est-il que ce résultat confirme la solidité du secteur et son apport significatif à l’équilibre des échanges extérieurs du Maroc.

