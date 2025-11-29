Alertes
Les prévisions du samedi 29 novembre 2025
Les prévisions du samedi 29 novembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 29 novembre 2025.

-Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques la matinée.

-Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux orientaux.

-Infiltration des nuages denses sur le Tangérois et le Gharb avec pluies éparses la nuit. – Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et sud.

-Température minimale de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces Sud et le Centre du pays et de 06/10°C partout ailleurs.

-Températures journalières en hausse sur le Sud et en baisse à stationnaire ailleurs.

