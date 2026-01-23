Challenge N°999 • Du 23 au 29 janvier 2026

DOSSIER
De Nador à Dakhla, le grand chantier gazier
Privé de gaz mais porté par une demande énergétique croissante, le Maroc accélère son virage gazier. De Nador à Dakhla, terminaux GNL, gazoducs et partenariats structurent un chantier stratégique pour sécuriser l’énergie, soutenir l’industrie et viser un rôle de hub régional.
FORUM DE DAVOS
Le modèle marocain au cœur du discours d’Akhannouch
INTERVIEWS
Dr. Tawhid Chtioui
Président du groupe Edvantis
Houda Naït El Barj
Chercheuse en intelligence artificielle chez OpenAI
ACTUALITÉ
CDS
Un think tank toujours aux grands rendez-vous
CAN 2025
En deux ans, un saut équivalent à dix ans d’infrastructures pour le Maroc
Congrès national
Le PAM affûte ses armes
ENTREPRISES & MARCHÉS
Fiscalité
2026 : la facture électronique obligatoire sur les rails
Tourisme
RISMA : 450 MDH pour capter la vague touristique marocaine
Impôts indirects
Une prédominance structurelle persistante
Brèves business
WAM Morocco 2026
Casablanca en première ligne de l’industrie du futur
Taxe carbone aux frontières européennes
Nos exportateurs sont-ils prêts ?
Intelligence artificielle
Une contribution ciblée de près de 10 milliards de dollars au PIB à l’horizon 2030
Sportech Summit by MDJS
Rabat au cœur de l’innovation sportive
AUTOMOBILE
Mobilité premium
M-AUTOMOTIV dévoile EXEED au Maroc
Nouveauté nationale
Ford élargit son offre électrifiée avec le Territory
Nouveauté
Ford dévoile le nouveau Bronco RTR
MAGAZINE
International
Évolution du monde : entre gémissements, cris de haine et cris d’espoir
Tribune
Jalousie : un jalon sur le chemin de votre réussite