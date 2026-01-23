Alertes
Sommaire

Challenge N°999 • Du 23 au 29 janvier 2026

DOSSIER

De Nador à Dakhla, le grand chantier gazier
Privé de gaz mais porté par une demande énergétique croissante, le Maroc accélère son virage gazier. De Nador à Dakhla, terminaux GNL, gazoducs et partenariats structurent un chantier stratégique pour sécuriser l’énergie, soutenir l’industrie et viser un rôle de hub régional.

FORUM DE DAVOS

Le modèle marocain au cœur du discours d’Akhannouch

INTERVIEWS

Dr. Tawhid Chtioui
Président du groupe Edvantis

Houda Naït El Barj
Chercheuse en intelligence artificielle chez OpenAI

ACTUALITÉ

CDS
Un think tank toujours aux grands rendez-vous

CAN 2025
En deux ans, un saut équivalent à dix ans d’infrastructures pour le Maroc

Congrès national
Le PAM affûte ses armes

ENTREPRISES & MARCHÉS

Fiscalité
2026 : la facture électronique obligatoire sur les rails

Tourisme
RISMA : 450 MDH pour capter la vague touristique marocaine

Impôts indirects
Une prédominance structurelle persistante

Brèves business

WAM Morocco 2026
Casablanca en première ligne de l’industrie du futur

Taxe carbone aux frontières européennes
Nos exportateurs sont-ils prêts ?

Intelligence artificielle
Une contribution ciblée de près de 10 milliards de dollars au PIB à l’horizon 2030

Sportech Summit by MDJS
Rabat au cœur de l’innovation sportive

AUTOMOBILE

Mobilité premium
M-AUTOMOTIV dévoile EXEED au Maroc

Nouveauté nationale
Ford élargit son offre électrifiée avec le Territory

Nouveauté
Ford dévoile le nouveau Bronco RTR

MAGAZINE

International
Évolution du monde : entre gémissements, cris de haine et cris d’espoir

Tribune
Jalousie : un jalon sur le chemin de votre réussite

