Challenge N°999 • Du 23 au 29 janvier 2026

DOSSIER

De Nador à Dakhla, le grand chantier gazier

Privé de gaz mais porté par une demande énergétique croissante, le Maroc accélère son virage gazier. De Nador à Dakhla, terminaux GNL, gazoducs et partenariats structurent un chantier stratégique pour sécuriser l’énergie, soutenir l’industrie et viser un rôle de hub régional.

FORUM DE DAVOS

Le modèle marocain au cœur du discours d’Akhannouch

INTERVIEWS

Dr. Tawhid Chtioui

Président du groupe Edvantis

Houda Naït El Barj

Chercheuse en intelligence artificielle chez OpenAI

ACTUALITÉ

CDS

Un think tank toujours aux grands rendez-vous

CAN 2025

En deux ans, un saut équivalent à dix ans d’infrastructures pour le Maroc

Congrès national

Le PAM affûte ses armes

ENTREPRISES & MARCHÉS

Fiscalité

2026 : la facture électronique obligatoire sur les rails

Tourisme

RISMA : 450 MDH pour capter la vague touristique marocaine

Impôts indirects

Une prédominance structurelle persistante

Brèves business

WAM Morocco 2026

Casablanca en première ligne de l’industrie du futur

Taxe carbone aux frontières européennes

Nos exportateurs sont-ils prêts ?

Intelligence artificielle

Une contribution ciblée de près de 10 milliards de dollars au PIB à l’horizon 2030

Sportech Summit by MDJS

Rabat au cœur de l’innovation sportive

AUTOMOBILE

Mobilité premium

M-AUTOMOTIV dévoile EXEED au Maroc

Nouveauté nationale

Ford élargit son offre électrifiée avec le Territory

Nouveauté

Ford dévoile le nouveau Bronco RTR

MAGAZINE

International

Évolution du monde : entre gémissements, cris de haine et cris d’espoir

Tribune

Jalousie : un jalon sur le chemin de votre réussite