Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 novembre 2025:

– Temps peu à passagèrement nuageux par endroits sur la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses matinales par endroits sur les plaines atlantiques à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses locales sur les Hauts plateaux orientaux.

– Temps assez froid avec gelée locale sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de -04/01 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 01/05 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et l’Anti-Atlas, de 12/16 °C sur les provinces Sud, le Souss et près des côtes, et de 06/11 °C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur l’Oriental et les plaines Nord, et en légère hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.