Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025
Météo

Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025

by Challenge avec MAP
Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 novembre 2025:

– Temps peu à passagèrement nuageux par endroits sur la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses matinales par endroits sur les plaines atlantiques à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses locales sur les Hauts plateaux orientaux.

– Temps assez froid avec gelée locale sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de -04/01 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 01/05 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et l’Anti-Atlas, de 12/16 °C sur les provinces Sud, le Souss et près des côtes, et de 06/11 °C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur l’Oriental et les plaines Nord, et en légère hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

