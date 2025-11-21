Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc

Jameel Motors a été désigné distributeur officiel de Jiangling Motors Corporation (JMC) au Maroc. Ce constructeur chinois, reconnu pour son expertise dans les véhicules utilitaires, fait ainsi son entrée sur le marché marocain. Cet accord stratégique permet à Jameel Motors Maroc d’élargir son portefeuille de marques et de renforcer sa présence dans le segment des utilitaires.

Le Maroc apparaît comme une opportunité stratégique pour les deux partenaires, porté par un secteur automobile en forte croissance. Faut-il souligner que les ventes de véhicules neufs ont progressé de plus de 35,13 % sur un an à fin octobre 2025, confirmant le dynamisme du marché. Dans ce contexte, et à partir du printemps 2026, Jameel Motors assurera la distribution de la gamme complète de véhicules utilitaires légers de JMC, comprenant pickups, fourgons de transport, camions légers et vans pour passagers.

Fort de ses trois décennies d’expérience locale, l’entreprise entend consolider son engagement envers le marché national en introduisant des solutions de mobilité utilitaire innovantes et en créant une valeur durable pour les entreprises et les clients. Hasan Al Alami, Directeur général senior pour le Moyen Orient et l’Afrique chez Jameel Motors, a souligné que «cet accord avec JMC illustre notre engagement à élargir les options de mobilité offertes aux clients au Maroc et dans la région». Il a ajouté que la combinaison de l’expertise de JMC et de la présence locale de Jameel Motors «ouvrira la voie à une croissance solide et contribuera positivement au dynamisme du secteur automobile marocain».

De son côté, Hu Yong, Directeur général MEA de Jiangling Motors Corporation, a déclaré : «le Maroc marque une nouvelle étape enthousiasmante pour JMC dans le cadre de notre expansion internationale. L’expertise locale approfondie de Jameel Motors et son expérience avérée dans les solutions de mobilité constituent une base idéale pour présenter notre gamme de véhicules utilitaires légers aux clients marocains».

Toujours est-il qu’avec cette alliance, JMC fait une entrée remarquée sur le marché marocain, tandis que Jameel Motors renforce son positionnement dans un secteur en pleine mutation. Rappelons que ce dernier est un acteur international de la mobilité, présent dans plus de dix pays à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie. L’entreprise est le partenaire privilégié de grandes marques automobiles, couvrant aussi bien les véhicules particuliers que les utilitaires. Son portefeuille inclut des constructeurs de renom tels que Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto, Changan Automobile, Geely Auto, Omoda & Jaecoo, Hino Trucks et Ford Trucks.