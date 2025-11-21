Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
FIFM 2025: Marrakech embrasse tous les cinémas
Najib Akesbi: «Une assiette fiscale mieux maitrisée permettra de repenser les taux d’imposition»
DONGFENG Maroc lance le nouveau pick-up RICH6
Challenge N°991 • Du 21 au 27 novembre 2025
HCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre
Morocco Showcase Summit: pleins feux sur l’essor du tourisme
Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid
Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc
Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025
Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique
Home Flash-ecoAutomobileJameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc
Automobile

Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie

Jameel Motors a été désigné distributeur officiel de Jiangling Motors Corporation (JMC) au Maroc. Ce constructeur chinois, reconnu pour son expertise dans les véhicules utilitaires, fait ainsi son entrée sur le marché marocain. Cet accord stratégique permet à Jameel Motors Maroc d’élargir son portefeuille de marques et de renforcer sa présence dans le segment des utilitaires.

Le Maroc apparaît comme une opportunité stratégique pour les deux partenaires, porté par un secteur automobile en forte croissance. Faut-il souligner que les ventes de véhicules neufs ont progressé de plus de 35,13 % sur un an à fin octobre 2025, confirmant le dynamisme du marché. Dans ce contexte, et à partir du printemps 2026, Jameel Motors assurera la distribution de la gamme complète de véhicules utilitaires légers de JMC, comprenant pickups, fourgons de transport, camions légers et vans pour passagers.

Lire aussi | Rallye de la Marche Verte : sur la route de l’Histoire

Fort de ses trois décennies d’expérience locale, l’entreprise entend consolider son engagement envers le marché national en introduisant des solutions de mobilité utilitaire innovantes et en créant une valeur durable pour les entreprises et les clients. Hasan Al Alami, Directeur général senior pour le Moyen Orient et l’Afrique chez Jameel Motors, a souligné que «cet accord avec JMC illustre notre engagement à élargir les options de mobilité offertes aux clients au Maroc et dans la région». Il a ajouté que la combinaison de l’expertise de JMC et de la présence locale de Jameel Motors «ouvrira la voie à une croissance solide et contribuera positivement au dynamisme du secteur automobile marocain».

Lire aussi | Stella Li, vice‑présidente de BYD, en visite au Maroc, présente sa vision de la mobilité électrique [Vidéo]

De son côté, Hu Yong, Directeur général MEA de Jiangling Motors Corporation, a déclaré : «le Maroc marque une nouvelle étape enthousiasmante pour JMC dans le cadre de notre expansion internationale. L’expertise locale approfondie de Jameel Motors et son expérience avérée dans les solutions de mobilité constituent une base idéale pour présenter notre gamme de véhicules utilitaires légers aux clients marocains».

Toujours est-il qu’avec cette alliance, JMC fait une entrée remarquée sur le marché marocain, tandis que Jameel Motors renforce son positionnement dans un secteur en pleine mutation. Rappelons que ce dernier est un acteur international de la mobilité, présent dans plus de dix pays à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie. L’entreprise est le partenaire privilégié de grandes marques automobiles, couvrant aussi bien les véhicules particuliers que les utilitaires. Son portefeuille inclut des constructeurs de renom tels que Toyota, Lexus, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto, Changan Automobile, Geely Auto, Omoda & Jaecoo, Hino Trucks et Ford Trucks.

Vous aimerez aussi

DONGFENG Maroc lance le nouveau pick-up RICH6

Rallye de la Marche Verte : sur la route de l’Histoire

Hyundai va investir un montant record de 85,8 milliards de dollars

Stella Li, vice‑présidente de BYD, en visite au Maroc, présente sa vision de...

Nouveau Renault Austral : un SUV hybride plus efficient et connecté

Maroc : Deepal inaugure son premier showroom et dévoile ses ambitions