Nomination

Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid

by Challenge
Ayoub Azami, nouveau président du Conseil d'administration de Sonasid. Crédit RS

Ayoub Azami, ancien PDG de Marjane Holding, est le nouveau président du Conseil d’administration de Sonasid (Société nationale de sidérurgie), en remplacement du démissionnaire Saïd Elhadi.

Réuni jeudi 20 novembre 2025, le Conseil d’administration du leader national du secteur a coopté M. Azami en qualité d’Administrateur et a décidé, à l’unanimité, de le nommer dans ses nouvelles fonctions, indique un communiqué de la société, relevant qu’Ismail Akalay continuera à assurer ses fonctions de Directeur général.

« Le Conseil d’Administration de Sonasid, s’est réuni le 20 novembre 2025 sous la présidence de M. Saïd Elhadi. Lors de cette réunion, M. Elhadi a fait part au Conseil de sa décision de démissionner de son mandat d’Administrateur, eu égard à ses responsabilités au sein du groupe Al Mada », relate la même source.

Lire aussi | Mourad Alem nommé à la tête de Marjane Holding

Le Conseil a pris acte de la décision de M. Elhadi et a rendu hommage à son engagement et son action en qualité de président du Conseil d’Administration de la Société depuis 2018, en lui souhaitant plein succès dans la suite de son parcours.

Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris, M. Azami justifie d’un riche parcours dans l’industrie lourde, notamment en tant que Directeur général de Lafarge Arabie Saoudite de 2007 à 2010, puis en tant que Directeur général de Sonasid de 2011 à 2015.

Lire aussi | Dakhla Africa Logistics: le Sahara au cœur des enjeux d’avenir [Vidéo]

De 2016 à 2025, il occupa au sein du groupe Al Mada la fonction de Président Directeur Général de Marjane Holding. En octobre dernier, le Conseil d’administration de Marjane a nommé Mourad Alem comme nouveau PDG du groupe, en remplacement de M. Azami, expliquant alors que ce dernier était «appelé à d’autres responsabilités au sein d‘Al Mada».

