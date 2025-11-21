Morocco Showcase Summit: pleins feux sur l’essor du tourisme

La deuxième édition du Morocco Showcase Summit s’est tenue, les 19 et 20 novembre à Casablanca, avec l’ambition renouvelée de positionner l’investissement touristique comme un secteur en forte croissance au Maroc et en Afrique.

Organisée conjointement par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et API Events, la rencontre a réuni plus de 300 participants, experts, investisseurs, opérateurs et décideurs du tourisme national et international, venus de 15 pays en vue d’explorer les opportunités de conclure des accords et de développer des projets au Maroc.

Intervenant à l’ouverture de cette deuxième édition, le directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, a souligné que la feuille de route 2023-2026 du tourisme fait de l’investissement touristique un axe prioritaire.

Lire aussi | Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid

« Notre engagement est clair : l’investissement doit être durable et responsable. Nous orientons le développement vers l’allègement de la pression sur les ressources en eau et la valorisation durable des ressources touristiques », a-t-il dit, insistant sur l’importance de l’innovation dans ce domaine.

Cette rencontre de haut niveau, qui constitue un espace privilégié d’échanges, de partenariats et de réflexion sur les nouvelles tendances de l’industrie touristique, propose un contenu structuré autour de plusieurs temps forts, dont des panels thématiques sur les nouvelles dynamiques du tourisme mondial, l’investissement durable, les produits touristiques innovants et les stratégies d’attractivité territoriale.

Morocco Showcase Summit s’est placé comme un levier pour renforcer la visibilité et la notoriété du Royaume auprès des investisseurs mondiaux, consolider les partenariats publics-privés, favoriser le partage de visions, tendances et meilleures pratiques et stimuler l’émergence de nouvelles opportunités d’investissement.

Lire aussi | Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc

Les réformes structurantes, les grands chantiers d’infrastructures et l’engagement constant pour un développement durable du secteur confèrent au Royaume une place privilégiée en Afrique et un potentiel considérable pour les investisseurs, dans un contexte marqué par la dynamique exceptionnelle créée autour de la Coupe du Monde 2030.

La SMIT joue un rôle déterminant comme catalyseur des initiatives d’investissement. Forte de son expertise en ingénierie touristique, la société accompagne les projets, structure l’offre d’investissement et renforce la compétitivité du secteur.