Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
FIFM 2025: Marrakech embrasse tous les cinémas
Najib Akesbi: «Une assiette fiscale mieux maitrisée permettra de repenser les taux d’imposition»
DONGFENG Maroc lance le nouveau pick-up RICH6
Challenge N°991 • Du 21 au 27 novembre 2025
HCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre
Morocco Showcase Summit: pleins feux sur l’essor du tourisme
Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid
Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc
Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025
Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique
Home ConsommationHCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre
Consommation

HCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre

by Challenge
written by Challenge
inflation, hcp, maroc

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en octobre 2025, une hausse de 0,1% par rapport au même mois de l’année écoulée, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Comparé à septembre dernier, l’IPC a connu, en octobre, une baisse de 0,6%. Cette variation est le résultat de la baisse de 1,3% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.

L’évolution du mois d’octobre est la conséquence de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 0,3% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%, précise le HCP dans une note d’information relative à l’IPC d’octobre.

Lire aussi | Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,4% pour les «Restaurants et hôtels», fait savoir la même source.

Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2025 concernent principalement les «Huiles et graisses» avec 3,7%, les «Viandes» avec 2,8%, les «Légumes» avec 1,4%, les «Poissons et fruits de mer» avec 1,3%, les «Fruits» avec 0,9% et le «Lait, fromage et œufs» avec 0,2%.

Lire aussi | Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc

En revanche, les prix ont augmenté de 0,2% pour le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,6%.

Les replis les plus importants de l’IPC ont été enregistrés à Al-Hoceima avec 1,5%, à Settat et Safi avec 1%, à Tétouan et Beni-Mellal avec 0,9%, à Agadir et Marrakech avec 0,8%, à Tanger avec 0,7%, à Casablanca, Fès, Dakhla et Guelmim avec 0,6% et à Rabat, Laâyoune et Errachidia avec 0,5%. À l’inverse, une hausse a été enregistrée à Kénitra avec 0,2%.

Vous aimerez aussi

Black Friday: quel sort pour les invendus ?

Franchise 2030: le secteur cherche son équilibre

Maroc: légère hausse de l’indice des prix en août

LabelVie et Colibghiti joignent leurs efforts contre le gaspillage alimentaire

Inflation: les prix à la consommation enregistrent une hausse modérée en juillet

Maroc: la croissance économique tire parti d’une solide demande intérieure