HCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en octobre 2025, une hausse de 0,1% par rapport au même mois de l’année écoulée, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Comparé à septembre dernier, l’IPC a connu, en octobre, une baisse de 0,6%. Cette variation est le résultat de la baisse de 1,3% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.

L’évolution du mois d’octobre est la conséquence de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 0,3% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%, précise le HCP dans une note d’information relative à l’IPC d’octobre.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,4% pour les «Restaurants et hôtels», fait savoir la même source.

Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2025 concernent principalement les «Huiles et graisses» avec 3,7%, les «Viandes» avec 2,8%, les «Légumes» avec 1,4%, les «Poissons et fruits de mer» avec 1,3%, les «Fruits» avec 0,9% et le «Lait, fromage et œufs» avec 0,2%.

En revanche, les prix ont augmenté de 0,2% pour le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,6%.

Les replis les plus importants de l’IPC ont été enregistrés à Al-Hoceima avec 1,5%, à Settat et Safi avec 1%, à Tétouan et Beni-Mellal avec 0,9%, à Agadir et Marrakech avec 0,8%, à Tanger avec 0,7%, à Casablanca, Fès, Dakhla et Guelmim avec 0,6% et à Rabat, Laâyoune et Errachidia avec 0,5%. À l’inverse, une hausse a été enregistrée à Kénitra avec 0,2%.