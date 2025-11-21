Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
FIFM 2025: Marrakech embrasse tous les cinémas
Najib Akesbi: «Une assiette fiscale mieux maitrisée permettra de repenser les taux d’imposition»
DONGFENG Maroc lance le nouveau pick-up RICH6
Challenge N°991 • Du 21 au 27 novembre 2025
HCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre
Morocco Showcase Summit: pleins feux sur l’essor du tourisme
Ayoub Azami atterrit à la tête du Conseil d’administration de Sonasid
Jameel Motors devient le distributeur officiel de JMC au Maroc
Les prévisions météorologiques pour vendredi 21 novembre 2025
Le Maroc 6ème mondial en termes de performance climatique
DOSSIER
Bourse de Casablanca : le marché reprend des couleurs

FOCUS
Réforme électorale : un nouveau rendez-vous démocratique à ne pas manquer

INTERVIEW
Badr Bellaj, expert en cryptomonnaies et cofondateur de la start-up Mchain
Interview du dossier : Farid Mezouar, expert des marchés financiers et directeur exécutif de FL Markets

AUTOMOBILE
BYD dévoile ses ambitions pour le Maroc sous la voix de sa Vice-présidente, Stella Li

SCANNER / ACTUALITÉ
Nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré : Substituer le technique au politique n’est guère une solution durable
Maroc – Émirats Arabes Unis : Contribuer à quelque chose de plus grand que nous
Tunnel Maroc–Espagne : Le futur corridor Afrique-Europe techniquement faisable
COP-30 : Un nouveau souffle d’espoir

ENTREPRISES & MARCHÉS
Investissement : TPME, un nouveau dispositif qui change enfin les règles du jeu
PLF 2026 : Une dette maîtrisée malgré les lourds engagements de l’État
Brèves Business
Transition numérique : Les experts-comptables aussi

AUTOMOBILE
Essai Kia EV5 : Un SUV électrique taillé pour la famille
Digitalisation : Auto Hall digitalise sa relation client avec une plateforme intégrée
Marché des voitures neuves : Le Maroc file vers un record historique
Nouveauté : Deepal inaugure son premier showroom et dévoile ses ambitions

MAGAZINE
Sport – CAF Awards 2025 : Le sacre de Hakimi et de Chebbak consacre une domination marocaine sans précédent

