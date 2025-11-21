DONGFENG Maroc lance le nouveau pick-up RICH6

DONGFENG Maroc poursuit le développement de son offre sur le marché national avec le lancement du pick-up RICH6, proposé en deux déclinaisons : simple cabine et double cabine. Des modèles qui visent à répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers en quête d’un véhicule polyvalent et fiable.

Lors de sa présentation, Abdelhak Khadraoui, Directeur général de DONGFENG Maroc, a souligné : «avec le lancement du RICH6, nous confirmons notre ambition de renforcer la présence de DONGFENG sur le segment stratégique des utilitaires. Ce pick-up incarne notre philosophie : offrir des véhicules puissants, fiables et accessibles, capables de répondre aux exigences des professionnels tout en garantissant un confort de conduite supérieur». Le RICH6 simple cabine, affiché à un prix de lancement de 199 000 DH, cible principalement les professionnels à la recherche d’un outil de travail performant et endurant, dixit l’importateur.

Le RICH6 double cabine, proposé à 219 000 DH, combine espace et confort pour un usage mixte, professionnel et personnel. Sous le capot, le RICH6 est équipé d’un moteur diesel 2,5 litres, reconnu pour sa puissance et son efficacité énergétique. La sécurité est renforcée par des dispositifs tels que l’ABS, l’ESP, les doubles airbags et un radar de recul facilitant les manœuvres. Côté confort, le modèle se distingue par des équipements modernes : démarrage sans clé Start & Stop, sièges en cuir, jantes aluminium 16 pouces, ainsi que des finitions chromées sur les poignées et le hayon. Son design musclé et ses prestations techniques en font un véhicule adapté aux conditions locales, pensé autant pour les entrepreneurs et artisans que pour les amateurs d’aventure. A noter que l’ensemble de la gamme bénéficie d’une garantie de 5 ans ou 150 000 km.