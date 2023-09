Marché du travail. L’industrie manufacturière et la construction maintiennent le cap

Les chefs d’entreprises marocains se sont prêté au jeu des anticipations pour la période allant de début juillet à fin septembre 2023 dans la dernière enquête de conjoncture réalisée par le Haut commissariat au plan (HCP) du 3ème trimestre 2023. Des appréciations qui offrent un aperçu précieux de la conjoncture économique actuelle et leurs implications sur l’économie marocaine.

Les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées par le Haut Commissariat au Plan (HCP) pour le 3ème trimestre 2023 révèlent des perspectives contrastées dans différents secteurs de l’économie marocaine. Cela dit, une analyse approfondie de ces données permet de mieux comprendre les dynamiques économiques actuelles et leurs implications pour le marché du travail. Selon les anticipations des chefs d’entreprises, le secteur de l’industrie manufacturière devrait maintenir des effectifs stables pour la période allant de début juillet à fin septembre 2023. Bien que certains sous-secteurs, tels que la métallurgie et l’industrie alimentaire, prévoient une augmentation de leur activité, d’autres, tels que la fabrication de produits minéraux non métalliques, l’industrie chimique et l’industrie automobile, anticipent une diminution de leur production. Globalement, cela se traduirait par une stabilité des effectifs employés dans ce secteur.