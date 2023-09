Ciment. Les ventes montrent des signes de reprise en août

Les dernières données sur les ventes de ciment au Maroc révèlent une augmentation encourageante des livraisons en août 2023, signalant une reprise dans le secteur de la construction. Les membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC) ont enregistré une hausse de 7,59 % par rapport à août 2022, avec un total de 1 153 403 tonnes de ciment livrées. Cette augmentation fait suite à une autre hausse de 23,86 % des ventes pour le seul mois de juillet 2023, soit un mois plus tôt, avec 780 927 tonnes écoulées sur le marché. Cette hausse contribue à stimuler la consommation cumulée et à permettre de presque rattraper le niveau des ventes cumulées de fin août 2022, qui atteignait 8 140 691 tonnes à la fin du mois d’août. Il convient de rappeler que depuis le début de l’année, on a observé une tendance à la baisse continue de la consommation de ciment, avec quelques hausses ponctuelles, telles que celles observées en mars dernier (+0,6 %) et en mai (+25,74 %).

Cette tendance s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs, tels que la situation économique difficile, la baisse de la demande dans certains secteurs du bâtiment, la hausse des coûts de construction, l’incertitude économique persistante et les contraintes budgétaires.

+30% pour les infrastructures

En analysant les performances par segment, on observe des évolutions contrastées. En août 2023, les livraisons de ciment dans le segment de l’infrastructure ont connu une croissance remarquable de 30,19%, reflétant probablement les investissements publics dans les projets d’infrastructure. Entre autres projets d’infrastructure on peut citer celui de l’autoroute de l’eau et des barrages. Le segment de la préfabrication (Prefa) a également enregistré une augmentation significative de 15,81%, tandis que le béton prêt à l’emploi (BPE) et la distribution ont affiché des hausses plus modérées de 13,21% et 4,27% respectivement. En revanche, le segment du bâtiment a connu une baisse significative de 14,10% en août 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.

En examinant les chiffres cumulés jusqu’à fin août 2023, on constate une évolution positive de la consommation de ciment dans le segment de l’infrastructure, avec une croissance de 13,91% par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, les segments de la préfabrication, du BPE, de la distribution et du bâtiment ont tous enregistré des baisses, reflétant les défis persistants auxquels est confrontée l’industrie de la construction au Maroc. Les baisses les plus significatives ont été observées dans le segment du bâtiment, avec une diminution de 14,72%.

Les crédits à la promotion immobilière encore en baisse

Parallèlement à ces tendances dans le secteur du ciment, le secteur financier joue également un rôle crucial dans le soutien aux entreprises non financières privées (ENF). Selon les données de Bank-Al Magrib (BAM), les crédits aux ENF ont augmenté de 2,7% en juin 2023 par rapport à l’année précédente. Les prêts à l’équipement ont connu une hausse de 3,9%, tandis que les facilités de trésorerie et les crédits à la promotion immobilière ont enregistré des baisses de 2% et 4,5% respectivement. De plus, le financement participatif, notamment sous la forme de Mourabaha immobilière, a continué de progresser, atteignant 20,3 milliards de dirhams en juin 2023.

Ces chiffres soulignent les défis et les opportunités auxquels est confrontée l’économie marocaine dans le secteur de la construction et au sein des ENF. Bien que les ventes de ciment montrent des signes de reprise, la baisse continue de la consommation de ciment dans certains segments, tels que le bâtiment, ainsi que les contraintes budgétaires et les coûts de construction élevés, continueront d’exiger une attention particulière. Selon un analyste, “les investissements dans les infrastructures et les mesures de soutien financier adaptées pourraient jouer un rôle clé dans la stimulation de la croissance à long terme de l’industrie de la construction et de l’économie dans son ensemble”.