LafargeHolcim investit plus de 250 MDH dans l’extension de son usine modèle de Settat

Le cimentier LafargeHolcim poursuit ses investissements dans son usine modèle de Settat.

vingt ans après sa création, cette unité industrielle qui fait la fierté de sa maison-mère en faisant partie du top 10 mondial des usines de ciment les plus performantes, devra connaître dès l’année prochaine une nouvelle extension de ses capacités d’investissement.

Grâce à une enveloppe d’investissement de plusieurs centaines de millions de dirhams, l’usine LafargeHolcim qui se trouve à la commune de Mzamza Janoubia (à une quinzaine de km au sud de la ville de Settat), devra dépasser dès 2025 une capacité annuelle de production de plus de 2 millions de tonnes de ciment avec un portefeuille de produits diversifiés qui lui permet de répondre aux différents besoins de la région, qu’il s’agisse de constructions individuelles, d’’ensembles immobiliers ou de grands ouvrages d’infrastructure tels que les ouvrages d’art de l’autoroute Berrechid / Beni Mellal ou même le tunnel de l’Oudaya qui a exigé un ciment très spécifique.

Rappelons qu’avec sept cimenteries et de trois centres de broyage, le dispositif industriel de LafargeHolcim Maroc qui couvre toutes les régions du Royaume, l’érige en leader national incontesté des matériaux de construction au Maroc avec plus de 8 milliards de dirhams de chiffre d’affaires consolidé. Quant à l’usine à Settat, elle avait été choisie, il y a quelques années par le Groupe LafargeHolcim comme usine pilote dans le cadre du projet « Plant of Tomorrow» (« l’usine de demain »). L’objectif de cette initiative était d’implémenter dans toutes les usines les dernières innovations en matière de technologies d’automatisation, de robotique, d’intelligence artificielle et d’entretien prédictif.