Ventes de voitures neuves au Maroc. Un mois d’août plutôt mitigé

Pour le seul mois d’août, 11 128 véhicules ont été écoulés, soit une baisse de -2,92 % comparativement à la même période en 2022 où se sont écoulées 11 463 unités. Le véhicule particulier a enregistré une baisse de -3,46 % avec 9 666 unités vendues en août 2023 par rapport à août 2022, mois durant lequel il s’était écoulé 10 014 unités. Contrairement à ces derniers mois, le véhicule utilitaire léger a enregistré une hausse de 0,76 % avec 1 460 unités vendues en août dernier contre 1 449 voitures immatriculées un an plus tôt.

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 105 662 unités à fin août 2023, en baisse de -1,26% par rapport à la même période un an auparavant. C’est ce qu’attestent les dernières statistiques mensuelles fraîchement publiées par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Au final, le marché automobile global à fin août 2023 a totalisé 105 662 unités, en baisse de -1,26 % comparé à août 2022. Dans le détail et par segment, les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) se sont élevées à 95 974 unités au titre des huit premiers mois de cette année, soit progression de 0,2%. En revanche, le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) a totalisé 9 688 unités depuis le début de l’année, soit une régression de -13,67%. S’agissant des performances par marques, Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché (pdm) de 23,42%, soit 22 484 unités écoulées à fin août 2023. La marque franco-roumaine est suivie de Renault qui a vendu 15 189 unités (soit une pdm de 15,83%) et de Hyundai avec 10 991 unités (11,45% de pdm).

Pour ce qui est du podium relatif au segment des VUL, Renault occupe la première place, ayant écoulé 2 210 unités (22,81% de pdm), devant DFSK qui a vendu 1 503 véhicules (15,51% de pdm). C’est Ford qui occupe la troisième place avec 1 184 unités (12,22% de pdm). Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 4,28% à 2 853 voitures pour atteindre une part de marché de 2,97%, devançant BMW (2 236 unités et une pdm de 2,33%) et Mercedes (1 706 unités et une pdm de 1,78%).