Rentrée 2023-2024 à l’OFPPT. Les candidats se bousculent pour obtenir une place

La demande record pour les formations de l’OFPPT cette année témoigne de son importance croissante ! L’OFPPT (Office de la formation professionnelle et de la Promotion du Travail) vient de lancer officiellement sa rentrée académique le 7 septembre 2023, accueillant 135.000 jeunes stagiaires inscrits en première année dans ses établissements à travers le pays. Avec l’ouverture de trois nouvelles Cités des Métiers et des Compétences (CMC) et l’ajout de 13 établissements de formation dans six régions, l’OFPPT étend son réseau pour offrir plus de 6. 000 places pédagogiques supplémentaires, portant ainsi le nombre total d’établissements de formation à 411 à travers toutes les provinces du Maroc.

L’OFPPT fait face à une demande record cette année, témoignant de l’importance grandissante de la formation professionnelle au Maroc. Avec l’ouverture de nouvelles Cités des Métiers et des Compétences et l’ajout d’établissements de formation supplémentaires, l’OFPPT élargit son réseau pour offrir une meilleure qualité d’éducation et répondre aux besoins du marché du travail.

Approché par Challenge, Loubna Tricha, Directrice générale de l’OFPPT, met en avant les progrès significatifs de la formation cette année, résultant des projets stratégiques de la nouvelle feuille de route ainsi que des initiatives d’amélioration et de développement menées au cours des cinq dernières années. Elle affirme : « Cette année offre une formation de meilleure qualité, bénéficiant des résultats des projets stratégiques lancés dans le cadre de la nouvelle feuille de route, ainsi que des efforts d’amélioration et de développement entrepris au cours des cinq dernières années. »

Lancement des formations qualifiantes de courte durée ciblant les personnes actives

Un aspect marquant de cette rentrée est le renouvellement de l’offre de formation. Sur les 276 filières proposées pour la formation diplômante, 205 d’entre elles sont nouvelles ou ont été restructurées dans le cadre de la nouvelle ingénierie pédagogique mise en place suite au projet de la feuille de route. Cette nouvelle offre de formation bénéficiera à 68% des apprenants, tous niveaux confondus. De plus, cette année marque le lancement des formations qualifiantes de courte durée, permettant l’accès à la formation pour un public plus large, notamment les personnes actives ou ne pouvant pas s’engager dans une année complète de formation.

L’augmentation significative de la demande d’inscription est un troisième aspect important de cette rentrée. L’OFPPT a enregistré en moyenne quatre demandes pour une place, tous niveaux confondus, et jusqu’à huit demandes pour une place au niveau technicien spécialisé. Les cités des métiers et des compétences connaissent une demande encore plus élevée, avec sept à quinze demandes pour une place au niveau technicien spécialisé. Il convient également de noter que cette année, deux tiers des inscrits à l’OFPPT sont des bacheliers, tandis que le niveau technicien spécialisé représente seulement 30% des inscriptions. De plus, un tiers des inscrits ont obtenu une mention « assez bien et plus » au baccalauréat, avec des moyennes supérieures à 12. Plus de 10.000 d’entre eux ont même une moyenne supérieure à 14, et près d’un millier ont une moyenne supérieure à 16.

Cette rentrée prometteuse de l’OFPPT reflète les efforts constants déployés par l’organisation pour répondre aux besoins du marché du travail et offrir des formations de qualité. L’expansion du réseau, le renouvellement de l’offre de formation et la demande croissante témoignent de l’importance accordée à la formation professionnelle au Maroc. Ces développements ont des implications significatives pour l’économie du pays, car ils contribuent à la création d’une main-d’œuvre qualifiée et à l’amélioration de la productivité dans divers secteurs. Loubna Tricha conclut en déclarant : « Nous sommes fiers de cette rentrée dynamique qui reflète notre engagement envers l’éducation et la formation professionnelle de qualité. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les acteurs du secteur pour former et préparer les jeunes aux opportunités économiques émergentes, stimulant ainsi la croissance et le développement du Maroc. »