Plusieurs écoles hôtelières toujours fermées au grand dam des opérateurs touristiques

Depuis leur transfert sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, plusieurs instituts de technologie hôtelière et touristique, situés à Marrakech, Fès, Salé, Agadir et Erfoud, sont restés fermés. Cette situation suscite des préoccupations parmi les opérateurs du tourisme, qui craignent des conséquences sur la qualité de la formation dans le secteur.

Depuis 2019, il était envisagé que le ministère du Tourisme transfère certains établissements de formation hôtelière et touristique au secteur de l’Éducation nationale. Cependant, ce projet a rencontré des obstacles majeurs. Les craintes exprimées par le corps pédagogique et les fonctionnaires des établissements concernés ont conduit à plusieurs sit-in devant le ministère du Tourisme, particulièrement en pleine période de pandémie.

L’adoption du décret en 2021

Malgré ces oppositions, un Conseil de gouvernement a adopté en juin 2021 un projet de décret (N°2.21.451) sur le transfert de certains établissements de formation hôtelière et touristique (EFHT) relevant du ministère du Tourisme à celui de l’Éducation nationale. Cette décision a été accompagnée de la signature d’un accord-cadre entre les deux ministères, visant la transformation totale ou partielle de ces établissements en lycées techniques.

Le transfert des écoles hôtelières

Parallèlement, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a ouvert de nouveaux établissements de formation hôtelière. Toutefois, en 2022, onze écoles hôtelières du ministère du Tourisme ont été transférées sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale. Ces établissements comprennent notamment l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique (ISTAHT) d’Agadir, l’ISTAHT d’El Jadida, et plusieurs autres à travers le pays.

Fermetures et réaffectations des établissements

Depuis ce transfert, plusieurs établissements ont été fermés ou réaffectés. Par exemple, l’ISAHT d’Erfoud a fermé ses portes, un de ses bâtiments étant désormais dédié à la formation linguistique. À Marrakech, une partie de l’ISTAHT a été cédée à ONU Tourisme (ex-Organisation Mondiale du Tourisme), tandis que l’ISTAHT de Salé a été définitivement fermé. À Fès, l’ISTAHT de la ville a été fermé, mais l’Institut de Technologie Hôtelière et Touristique de l’Art Culinaire Marocain Anas demeure ouvert.

Les interrogations des professionnels du tourisme

Aujourd’hui, les professionnels du tourisme s’inquiètent des conséquences de ces fermetures sur la qualité de la formation dans le secteur. Ces établissements, qui ont longtemps été perçus comme des modèles de réussite dans la formation touristique, étaient essentiels pour la préparation des futurs professionnels. Avec l’essor des projets hôteliers dans le royaume et l’approche de la Coupe du Monde de football 2030, les professionnels demandent la réouverture de ces structures afin de répondre aux besoins croissants du secteur.