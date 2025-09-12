Coup d’envoi à Béni-Mellal de l’année de formation 2025-2026

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a donné, jeudi depuis la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Béni Mellal-Khénifra, le coup d’envoi officiel de l’année de formation 2025-2026.

Le démarrage officiel de la nouvelle année de formation a été lancé, en présence notamment de la directrice de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), Loubna Tricha, du président du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat, ainsi que de plusieurs partenaires, acteurs régionaux et représentants des autorités locales.

Dans une déclaration à la presse, M. Sekkouri a indiqué que la nouvelle année de formation 2025-2026 constitue une étape importante sur la voie de la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle au Royaume, en application des Hautes Directives Royales et ce à travers l’augmentation des capacités d’accueil, l’élargissement du réseau d’établissements, le renforcement de l’offre de formation et son adaptation aux besoins de l’économie nationale.

Avec un réseau de 510 instituts de formation, l’OFPPT, précise M. Sekkouri, offre au titre de cette année, une capacité d’accueil globale de 418.285 places pédagogiques, dont 291.177 places pédagogiques réservées aux stagiaires de la 1ère année de formation, incluant la formation diplômante, la formation qualifiante et le parcours professionnalisant.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé le démarrage prévu cette année de trois nouvelles Cités des métiers et des compétences (CMC) à Dakhla, Marrakech et Guelmim, en sus de l’ouverture de 21 nouveaux établissements de formation professionnelle, en consécration de la dynamique continue que connaît le secteur de la formation professionnelle.

Pour sa part, Mme Tricha a mis l’accent sur la grand afflux des jeunes vers les établissements de formation professionnelle de l’OFPPT cette année, faisant savoir que le taux de demandes d’inscription, tous niveaux de formation confondus, au niveau national a atteint 382% avec plus de 6 demandes/place pour le niveau Technicien Spécialisé ce qui reflète la confiance croissante placée dans la formation professionnelle comme voie d’intégration socio-économique.

Dans la même dynamique, l’OFPPT poursuit le développement de la nouvelle offre de formation avec un cumul de 463 filières dont 218 filières diplômantes, 224 filières qualifiantes et 21 parcours professionnalisants, couvrant 18 secteurs de formation, a-t-elle détaillé.

L’OFPPT, souligne la responsable, a mis en place à ce jour, 400 filières de la nouvelle offre de formation (incluant 234 filières créées et 166 filières restructurées), dont 198 relevant de la formation diplômante et 202 de la formation qualifiante touchant particulièrement aux secteurs Digital & intelligence Artificielle, Tourisme Hôtellerie & Restauration, Artisanat, Agro-industrie, Génie Mécanique, Pêche, Economie Verte, Textile Habillement, en plus du Froid et génie thermique.

Selon un communiqué de l’OFPPT, ces indicateurs «confirment l’attractivité croissante et l’intérêt grandissant des jeunes pour la voie de la formation professionnelle. En effet, les établissements de l’OFPPT ont enregistré au titre de cette rentrée une hausse notable en matière de demandes d’inscription, tous niveaux de formation confondus, avec un taux de demande au niveau national de 382% et plus de 6 demandes/place pour le niveau Technicien Spécialisé».

Accompagner les chantiers nationaux en matière de compétences constitue une priorité majeure pour l’OFPPT, dont l’engagement «se traduit par une harmonisation de son offre de formation pour répondre aux besoins évolutifs des programmes sectoriels prioritaires, notamment la stratégie énergétique 2030, la stratégie nationale de développement durable, la souveraineté industrielle, ainsi que la stratégie de transformation digitale à l’horizon 2030».