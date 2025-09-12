GPC Papier et Carton investit 500 MDH dans son usine de Mohammedia

GPC Papier et Carton, filiale du Groupe YNNA et leader national de l’emballage, annonce l’investissement de 500 millions de dirhams (MDH) pour agrandir son usine de Mohammedia et porter, ainsi, sa capacité de production annuelle de 90.000 tonnes à 160.000 tonnes d’ici 2030

L’extension du site, qui devra générer plus de 100 emplois directs à l’horizon 2027, s’accompagne d’une innovation technologique majeure avec l’installation de la première machine hybride d’impression numérique sur carton ondulé en Afrique, fait savoir l’entreprise.

En combinant la flexographie pour les aplats et l’impression numérique haute définition pour les visuels complexes, cette technologie permet d’offrir: une qualité d’impression optimale, une réduction des coûts de production, et une agilité renforcée pour répondre aux demandes spécifiques, notamment dans l’agroalimentaire.

«La transformation de l’usine de Mohammedia s’inscrit dans le sillage d’une démarche globale de développement durable portée par une stratégie ESG ambitieuse. En effet, GPC Papier et Carton a structuré, en partenariat avec Maghreb Titrisation, le premier fonds de titrisation verte dédié au secteur de l’emballage au Maroc», explique le directeur général Mounir El Bari.

Et d’ajouter: «Baptisé FT Novus Green Pack, ce mécanisme innovant mobilise pas moins de 250 millions de dirhams via la cession de créances commerciales, exclusivement orientés vers des projets à impact environnemental et social positif. Ce fonds est labellisé ESG, assorti d’un registre de suivi dédié et audité par Fidaron Grant Thornton, garantissant ainsi une transparence totale et une gouvernance exemplaire».

Sur le plan environnemental, l’usine de Mohammedia met en œuvre des solutions concrètes pour réduire son empreinte carbone. Les équipes travaillent à l’optimisation énergétique, grâce au recours aux énergies renouvelables, à l’utilisation accrue de papier recyclé et à la revalorisation des rebuts industriels. Les investissements sont orientés vers des machines plus économes et moins polluantes, intégrant des procédés d’impression à faible impact environnemental.