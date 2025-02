Le plan du gouvernement pour faire baisser le chômage

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a présenté, jeudi devant le Conseil du gouvernement, le plan d’action pour l’emploi, doté d’un budget de 14 milliards de dirhams (MMDH) au titre de la loi de finances 2025.

La stratégie gouvernementale doit être officialisée « dans les prochaines semaine ». Elle vise à faire face aux défis du marché du travail, notamment ceux liés au changement climatique, aux séquelles des transformations socio-économiques laissées par la crise du Covid-19 et les tensions géostratégiques mondiales.

Le Conseil a examiné les grands axes du plan, qui a fait l’objet de larges consultations impliquant les secteurs productifs et sociaux ainsi que divers acteurs, en particulier les employeurs via la CGEM, afin de dégager un diagnostic approfondi et d’identifier avec exactitude les initiatives et domaines d’intervention.

Au terme de près de six mois de concertation, Younes Sekkouri assure avoir abouti à la détermination des programmes précis répartis en plusieurs axes. D’abord, les investisseurs vont recevoir plus de soutien, à travers un nouveau dispositif destiné aux PME pour créer de l’emploi. Celui-ci vient en appoint aux incitations de la Charte de l’investissement. De plus, le gouvernement continuera d’appuyer les grands investissements.

Il s’agit aussi de la restructuration et de l’élargissement des programmes d’emploi existants pour inclure les non-diplômés, via une offre réservée à toutes les catégories de demandeurs d’emploi auprès de l’ANAPEC. Cette offre sera accompagnée d’un programme de formation en apprentissage dans plusieurs secteurs.

En outre, une nouvelle offre gouvernementale sera proposée pour la population du monde rural, notamment les petits agriculteurs et les éleveurs, à travers des activités locales génératrices de revenus de nature à générer et à pérenniser les emplois.

Le plan d’action comprend également des mesures importantes pour réduire les niveaux d’abandon scolaire, restructurer les parcours de formation et instaurer une gouvernance de nouvelle génération basée sur la collecte et l’analyse des données du marché du travail.

Le succès de cette vision reste tributaire de la mobilisation des différents départements ministériels et partenaires dans le cadre d’engagements contractuels, suivis par un comité interministériel présidé par le chef du gouvernement.