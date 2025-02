HydroJeel obtient 30 millions d’euros pour accélérer la production d’ammoniac vert

HydroJeel, filiale d’INNOVX, a annoncé l’obtention d’une subvention de 30 millions d’euros du Fonds de développement Power-to-X (PtX) afin d’accélérer le développement de la Jorf Hydrogen Platform.

L’accord de subvention a été signé, mercredi, par Amine Houssaim, CEO d’HydroJeel et INNOVX, et Thomas Engelmann, directeur général du Fonds de Développement PtX, en présence de l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Robert Dölger, et de la directrice de KfW Maroc, Janne Rajpar.

Doté d’une enveloppe de 270 M€, le Fonds de développement PtX fait partie de la plateforme PtX de la KfW, un programme qui soutient des projets hydrogène dans les pays du Sud global afin d’accélérer la décarbonation industrielle et de favoriser le développement de chaînes de valeur bas-carbone, indique un communiqué.

L’attribution de cette subvention fait suite à un processus de sélection rigoureux au cours duquel 98 manifestations d’intérêt émanant de sept pays éligibles ont été évaluées.

Jorf Hydrogen Platform est le deuxième projet sélectionné dans le cadre des appels à propositions du Fonds de Développement PtX, soulignant ainsi son rôle stratégique dans l’industrialisation de la production d’hydrogène vert.

Acteur clé du portefeuille énergétique d’INNOVX, HydroJeel a pour mission de produire à grande échelle de l’hydrogène vert, de l’ammoniac vert et leurs dérivés, répondant aux besoins du Groupe OCP en solutions de nutrition durables, tout en approvisionnant les marchés internationaux en produits bas-carbone compétitifs, essentiels à la transition énergétique.

Au-delà de la production, HydroJeel s’engage dans l’innovation industrielle et se positionne à l’avant-garde des solutions hydrogène, avec l’ambition affirmée de développer un écosystème industriel dynamique.

Développée par HydroJeel pour le compte du Groupe OCP, Jorf Hydrogen Platform vise une production de 100.000 tonnes d’ammoniac vert par an d’ici fin 2026. Cette plateforme constitue un pilier du programme d’ammoniac vert du Groupe OCP, dont l’objectif est d’atteindre 1 million de tonnes d’ici 2027 et 3 millions de tonnes d’ici 2032, accélérant ainsi la transition vers des solutions d’engrais bas-carbone.