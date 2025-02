Digital Morocco 2030 : Lancement du portail national e-services

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a annoncé, vendredi 14 février 2025, le lancement officiel du portail national e-services.

Cette nouvelle plateforme centralisée vise à faciliter l’accès des citoyens, des entreprises et des administrations publiques à plus de 650 services en ligne. L’annonce a eu lieu lors de la rencontre de l’administration digitale, présidée par la ministre Amal El Fallah Seghrouchni, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de représentants des secteurs public et privé.

Le portail e-services s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », qui ambitionne de positionner le Maroc parmi les 50 premiers pays dans l’indice de développement de l’e-gouvernement (EGDI) d’ici 2030. Cette initiative s’appuie sur les orientations royales en faveur de la transition numérique et de la modernisation des services publics.

Lire aussi | Digital Morocco 2030 : Les nouvelles ambitions de JobInTech

Le nouveau portail a été conçu pour simplifier les démarches administratives grâce à une interface intuitive et des procédures digitalisées. Selon le ministère, l’approche adoptée repose sur l’expérience utilisateur et l’intégration de fonctionnalités adaptées aux personnes en situation de handicap, notamment un lecteur de texte multilingue et des options de personnalisation de l’affichage.

Le développement du portail a mobilisé le réseau RAED, un collectif d’ambassadeurs de l’e-Gov regroupant des responsables de la transformation numérique des administrations. Cette concertation a permis d’identifier les besoins des usagers et d’ajuster les services proposés en conséquence.

Parallèlement, le ministère a lancé un programme d’installation de relais de proximité numérique à travers le pays, en particulier dans les zones rurales. Ces centres fourniront un accompagnement pour les démarches en ligne et permettront d’atténuer les disparités d’accès aux services numériques. Pour ce faire, 464 agents ont été recrutés et formés pour accueillir et orienter les usagers, notamment en amazigh, dans ses variantes tarifit, tachelhit et tamazight.

Lire aussi | Visa et Bank Of Africa renforcent leur alliance pour accélérer la digitalisation des paiements au Maroc

Le volet télécommunications constitue également un axe majeur de cette stratégie. Le ministère prévoit d’étendre la couverture 5G à 25 % de la population d’ici 2026, puis à 70 % à l’horizon 2030. Cette expansion concernera en priorité les villes devant accueillir les événements liés à la Coupe du Monde 2030. De plus, la seconde phase du Plan national du haut débit (PNHD2) devrait connecter 6 300 sites publics et équiper 5,6 millions de foyers en fibre optique d’ici 2030.

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration prévoit des mises à jour régulières du portail e-services pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et répondre aux besoins évolutifs des usagers. Cette initiative marque une étape significative dans la modernisation de l’administration marocaine et son ancrage dans l’ère numérique.