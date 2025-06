Tragédie à Gaza: le Qatar entrevoit une lueur d’espoir

Le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a fait état d’une « fenêtre d’opportunité » créée par le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, en vue de parvenir à une trêve dans le territoire palestinien.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a précisé, dans une déclaration à l’AFP, que Doha et les autres médiateurs à Washington et au Caire s’efforcent à présent « d’utiliser l’élan créé par le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël pour relancer les pourparlers sur Gaza ».

« Si nous ne profitons pas de cette fenêtre d’opportunité et de cet élan, ce sera une occasion perdue parmi tant d’autres dans un passé proche. Nous ne voulons pas que cela se reproduise », a déclaré le porte-parole, qui est également un conseiller du Premier ministre du Qatar.

Lire aussi | Trêve à Gaza: le Hamas dit étudier une « nouvelle proposition » américaine

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza était « proche » et pourrait intervenir dès « la semaine prochaine » pour mettre fin à la guerre dévastatrice qui fait rage depuis plus de 20 mois dans le territoire palestinien.

M. Al-Ansari a expliqué qu’il n’y avait pas de cycle de négociations en cours entre les parties, mais que le Qatar était « fortement impliqué dans les discussions avec chaque partie séparément ». Les médiateurs sont engagés depuis des mois dans des négociations avec Israël et le Hamas visant à mettre fin à la guerre.

Une trêve de deux mois, obtenue lors de l’entrée en fonction de M. Trump en janvier, s’est effondrée en mars, Israël ayant depuis lors intensifié ses opérations militaires dans la bande de Gaza.

Lire aussi | Gaza: un ministre israélien appelle à employer « toute la force nécessaire

« Nous avons vu la pression américaine et ce qu’elle peut accomplir », a déclaré M. Ansari en faisant référence à la trêve de janvier qui avait permis la libération de dizaines d’otages détenus par le Hamas en échange de centaines de prisonniers palestiniens.

Dans le contexte de l’intervention des États-Unis pour un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, il n’est pas « farfelu » selon lui de penser que les pressions exercées par Washington pourraient permettre d’obtenir une nouvelle trêve à Gaza.

Lire aussi | La population de Gaza attend désespérément la distribution d’aide humanitaire

« Nous travaillons très étroitement avec eux pour nous assurer que la communauté internationale dans son ensemble, et en particulier les États-Unis, exercent la pression nécessaire pour que les deux parties s’assoient à la table des négociations », a déclaré M. Ansari.

Challenge (Avec AFP)