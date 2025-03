Bourita réaffirme au Caire le soutien constant du Souverain à toutes les initiatives en faveur des droits légitimes du peuple palestinien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a réitéré, mardi au Caire, le soutien constant de SM le Roi Mohammed VI à toutes les initiatives visant à permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits légitimes.

Dans une déclaration à la presse en marge de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe, consacrée aux derniers développements de la question palestinienne, M. Bourita a affirmé que la vision de SM le Roi concernant la cause palestinienne a toujours été claire et trouve son fondement dans des constantes, d’autant plus qu’elle est placée au même rang que la cause nationale du Royaume et que le Souverain soutient toutes les initiatives à même de garantir les droits légitimes du peuple palestinien.

Ce sommet qui se tient dans une conjoncture délicate, marquée par les répercussions de l’agression israélienne contre Gaza pendant près d’un an et demi de destructions et de tueries, mais aussi dans la foulée de l’annonce du cessez-le-feu, bien qu’il soit fragile, transgressé et confronté à plusieurs difficultés, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, précisé que le sommet du Caire se tient dans un contexte où une série d’idées et d’initiatives sur l’avenir de Gaza sont sur la table, alimentant une certaine confusion quant à la situation dans la région et ouvrant la voie à de nombreuses pressions.

A cet égard, le ministre a souligné que les paramètres de la position marocaine telle que définie par Sa Majesté le Roi reposent sur plusieurs points, précisant à cet égard que Gaza, tout comme la Cisjordanie, fait partie du territoire palestinien et qu’il revient donc au peuple palestinien de décider de son avenir.

Le ministre a expliqué que puisqu’il s’agit de territoires palestiniens, ce sont le peuple palestinien et l’Autorité palestinienne qui doivent avoir l’initiative d’en déterminer l’avenir, soulignant qu’avant d’arriver à la phase de la reconstruction, il est impératif de consolider le cessez-le-feu, de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, de passer aux étapes suivantes dans l’accord de cessez-le-feu et, enfin, progresser vers une cessation durable des hostilités.

Relevant l’importance des aspects technique et financier de la reconstruction et de la réhabilitation à Gaza, M. Bourita a noté que cette opération doit se déployer dans le cadre d’une vision et d’un accompagnement politiques, assortis d’un engagement de tous les acteurs régionaux et palestiniens pour garantir son succès.

La réussite de la reconstruction est aussi tributaire de la projection d’un horizon politique, de l’arrêt des agressions et des discours de haine, tout en faisant prévaloir la logique de paix, a poursuivi le ministre, affirmant que la combinaison de ces facteurs permettra d’atteindre les résultats escomptés de la reconstruction de Gaza.

Il a d’autre part fait observer que la situation à Gaza ne devrait aucunement détourner l’attention de ce qui se passe en Cisjordanie et à Al-Qods, rappelant la position constante de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la préservation du statut juridique et historique de la Ville sainte en tant que lieu de coexistence et de soutien à la résilience de ses habitants, particulièrement en ces circonstances difficiles.

À cet égard, il a souligné que le communiqué final du sommet extraordinaire met en valeur le rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et se félicite de l’action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Après avoir rappelé l’adoption par le sommet d’un plan de reconstruction et de réhabilitation présenté par l’Egypte, le ministre a affirmé qu’il est désormais nécessaire de passer à l’action, de convaincre les partenaires, de promouvoir ce plan et de mobiliser l’appui nécessaire pour sa mise en oeuvre.

M. Bourita a, par ailleurs, signalé que sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le Maroc a pris part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe.