Agropole de Béni Mellal: un nouveau projet industriel en irrigation

Trois ans après son inauguration, l’Agropole de Béni Mellal continue, certes à un rythme lent, d’accueillir de nouveaux projets.

Cette zone industrielle nouvelle génération qui avait mobilisé près d’un milliard de dirhams pour l’aménagement et le développement de ses 208 hectares, devrait bientôt voir l’entrée en lice d’une nouvelle usine de production d’accessoires des tuyaux d’irrigation. Porté par Webrick’s SARL, ce projet a nécessité un investissement de 40 millions de dirhams et devra générer une création de plus d’une trentaine d’emplois dans sa première phase.

Lire aussi | Lancement des travaux de la nouvelle usine de PROCUMAR à l’Agropole de Loukkos

Créée en 2021, Webrick’s SARL est une PME totalement détenue par un entrepreneur de la région de Tadla-Azilal, en l’occurrence Azdine Ait BENHA, un architecte d’intérieur qui a eu ses faits d’armes à Colliers International, un groupe mondial de services et d’ingénierie en immobilier, avant de créer ABEN DÉCO, une entreprise de référence à la région de Béni Mellal en transformation des espaces et aménagement d’intérieur.

Lire aussi | L’Agropole du Loukkos accueille ses premiers opérateurs industriels

Rappelons, que depuis son inauguration en 2021, l’Agropole de Béni Mellal peine à réellement décoller avec un taux de valorisation encore assez faible. Seule une vingtaine de projets (et pas tous industriels) sont réellement opérationnels à ce jour sur un total de 360 lots disponibles depuis son entrée en vigueur (sur un total de 963 lots à terme) et ce, malgré le prix compétitif du foncier, la proximité du bassin agricole de Tadla (dont Béni Mellal est le chef-lieu), de l’autoroute Béni Mellal-Casablanca (par une rocade d’une dizaine de kilomètres à peine) et de la gare ferroviaire de Oued Zem (distante de 79 km).