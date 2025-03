C1: Brahim Diaz brille avec un magnifique but pour le Real Madrid contre l’Atletico [Vidéo]

Sous l’impulsion d’un Brahim Diaz étincelant et auteur d’un sublime but, le Real Madrid a battu son rival l’Atlético (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Santiago-Bernabéu, prenant un avantage avant le retour au Metropolitano.

Le milieu offensif des Lions de l’Atlas, auteur du but vainqueur pour les Merengues après un numéro de funambule dans la surface (56e, 2-1), a placé le Real dans une position favorable pour éliminer son ennemi juré une sixième fois en six confrontations (1958-59, 2013-14, 2014-2015, 2015-2016, 2016-17).

Malmené en première période, malgré une superbe ouverture du score de Rodrygo dès la 4e minute, le Real Madrid, tenant du titre, a su renverser la situation face à l’Atlético Madrid et s’imposer pour célébrer le 500e match de Ligue des champions de son histoire.

Après le rapide but du Brésilien, les Merengue, éteints et peu soutenus par Vinicius Jr et Kylian Mbappé, restés discrets, ont été punis par un superbe tir de Julian Alvarez à la demi-heure de jeu (1-1, 32e). L’Atlético, dominateur, a alors pris l’ascendant, forçant les Madrilènes à subir.

Lire aussi | Brahim Diaz est-il en train de perdre son temps au Real Madrid ?

En seconde période, une nouvelle éclatante performance de Brahim Diaz (55e) a permis au Real de prendre l’avantage et de s’imposer avant le match retour prévu au Metropolitano dans une semaine.

Chaleureusement ovationné par le publique du Real, l’international marocain a salué la prestation de son équipe tout en rappelant que la qualification était loin d’être acquise.

Brahim Diaz’s goal from the stands. pic.twitter.com/D8N3kCtagU — 𝙇𝘽𝙕  (@losblancoszone) March 4, 2025

« Jouer ici, c’est unique. Porter ce maillot signifie tout donner sur le terrain. On a livré un match solide, une victoire importante, mais rien n’est encore joué », a confié l’international marocain.

Conscient de l’enjeu du match retour, le milieu offensif a appelé à la vigilance. « Nous avons gagné un match difficile à domicile, mais nous devons encore tout donner au retour. La Ligue des champions se joue sur des détails ».

Lire aussi | Éliminatoires CAN-2025: Le Maroc s’impose face au Lesotho grâce à Brahim Diaz [Vidéo]

Díaz a également mis en avant la puissance offensive des Madrilènes, capables de faire basculer un match à tout moment.

« On a toujours cherché l’équilibre. Après leur égalisation, on a connu un petit coup de moins bien, mais on est repartis de l’avant en seconde période. Ce Real peut frapper à tout instant, et encore une fois, on l’a prouvé. Une nouvelle nuit magique au Santiago Bernabéu », a-t-il dit.

Dans ce derby madrilène, les hommes de Carlo Ancelotti devront assurer leur qualification au match retour le mercredi 12 mars sur la pelouse de l’Atlético Madrid, qui a également marqué par une magnifique frappe enroulée poteau rentrant par Julian Alvarez.