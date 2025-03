Un faux compte usurpe l’identité d’Aziz Akhannouch sur la plateforme X

Un faux compte circulant sur la plateforme X (anciennement Twitter) prétend représenter le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Ce compte, qui usurpe son identité et sa fonction, promeut une supposée monnaie numérique marocaine ainsi que des transactions financières inexistantes.

Dans un communiqué officiel, l’Institution du Chef du gouvernement a tenu à clarifier la situation et à rappeler que l’unique compte officiel destiné à relayer les activités d’Aziz Akhannouch et du gouvernement sur X est @ChefGov_ma.

La primature appelle les citoyens et les utilisateurs des réseaux sociaux à la vigilance face aux faux comptes et aux informations non vérifiées, en privilégiant les sources officielles pour s’informer.