L’ambassadeur du Maroc en Irlande appelle au jumelage d’Essaouira et Mullingar

Le diplomate marocain a exprimé ce souhait lors d’une récente délégation à Mullingar, au cours de laquelle il a participé à des réunions avec le conseil du comté de Westmeath, le Coláiste Mhuire, ainsi que des entreprises locales et des groupes communautaires. Il a également rencontré le Cathaoirleach du conseil du comté de Westmeath, Liam McDaniel, et le directeur général, Pat Gallagher. Lahcen Mahraoui associe Essaouira, la ville côtière de l’ouest du Maroc, connue pour son aspect culturel à Mullingar, les deux étant mondialement réputées pour la culture musicale.

« Tout dépend vraiment de ce que les habitants de Mullingar aimeraient faire. Ce qui compte pour moi, c’est que nous ayons cette diplomatie et que nous mettions en relation les gens », a déclaré Mahraoui. Et d’ajouter : « C’est pourquoi dans mon programme aujourd’hui, nous incluons l’éducation, le sport, les affaires, le commerce et l’économie. Il est important d’inclure toutes ces dimensions dans un éventuel jumelage entre villes. »

Lahcen Mahraoui a également souligné les similitudes culturelles entre les deux villes, notamment la musique et le sport. Il a salué l’accueil chaleureux qu’il a reçu à Mullingar et a exprimé son désir de renforcer les liens entre la ville et son pays d’origine. La délégation marocaine à Mullingar a été organisée localement par Ray Dolan, qui vise à promouvoir la ville par tous les moyens possibles.

Lors de sa première apparition de la journée, Mahraoui a pu écouter de la musique traditionnelle irlandaise à Coláiste Mhuire, interprétée par l’élève Taylor Shiels, une violoniste de haut niveau. Des élèves de sixième année ont ensuite informé l’ambassadeur de la vie scolaire à Mullingar, évoquant leur passion pour le sport, les arts et le message de « positivité, fierté et performance » que l’école leur inculque au quotidien. Le directeur, Keith Quinn s’est dit fier que son école ait accueilli l’ambassadeur et attend avec impatience de le revoir à l’avenir.