Xlinks. Projet « d’importance nationale », Guelmim contribue à éclairer 7 millions foyers britanniques

« Formidable pour le Royaume-Uni, car nous pourrions être d’un pas plus près du Projet d’Alimentation Maroc-Royaume-Uni de @xlinks_uk, qui fournira 8% de notre électricité, se réjouit la secrétaire à l’énergie du Royaume-Uni, Claire Coutinho dans un post sur X (Twitter). Un signe de la relation solide entre nos deux nations », affirme-t-elle.

Le projet, dirigé par Xlinks et supervisé par Sir Dave Lewis, ancien PDG de Tesco, est en cours de développement dans la région de Guelmim Oued Noun, au sud du Maroc, où une grande partie de l’énergie sera générée. Concrètement, l’électricité sera transportée sur une distance de 3 800 kilomètres via un câble sous-marin jusqu’au village de North Devon d’Alverdiscott, où elle sera intégrée au réseau national britannique.

