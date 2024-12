Vision stratégique de la BERD : le Maroc en locomotive du développement durable

Dans le cadre de sa stratégie pour les infrastructures 2025-2029, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) met en lumière le Maroc comme un acteur central.

Le Royaume, membre de la région Sud-Est Méditerranéenne (SEMED), bénéficie d’une attention particulière grâce à ses efforts pour répondre à des défis critiques tels que la gestion de l’eau, la transition énergétique et la modernisation des infrastructures. Ces enjeux, qui s’inscrivent dans les priorités globales de durabilité, trouvent une réponse cohérente dans la collaboration étroite entre la BERD et le Maroc.

Le Royaume se distingue par sa capacité à aligner ses objectifs nationaux sur les priorités stratégiques de la BERD. En 2023, 56 % du portefeuille d’investissements de la BERD au Maroc était consacré aux infrastructures durables. Cela témoigne d’une convergence entre la vision stratégique marocaine et les impératifs globaux en matière de résilience, de connectivité et de transition climatique.

Lire aussi| La BERD investit plus de 400 millions d’euros au Maroc depuis début 2024

Renforcer les infrastructures critiques

Le Maroc s’appuie sur des partenariats solides avec la BERD pour développer ses infrastructures critiques. En 2020, un financement de 300 millions d’euros a été accordé à trois grandes entreprises publiques : l’Office National des Aéroports (ONDA), Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE). Ce soutien financier visait à renforcer la résilience des infrastructures face aux effets du changement climatique, notamment par l’amélioration des capacités opérationnelles et de la durabilité.

L’ONDA, par exemple, a utilisé ces fonds pour moderniser et sécuriser les aéroports, améliorant ainsi leur capacité à résister aux aléas climatiques et aux crises. L’ADM a concentré ses efforts sur l’entretien et l’expansion des autoroutes, essentielles à la connectivité régionale et nationale. De son côté, l’ONEE a utilisé ces ressources pour renforcer la gestion de l’eau potable et de l’électricité, des services cruciaux pour répondre aux besoins croissants d’une population en pleine expansion.

Lire aussi| Aquaculture : 200 fermes créées au Maroc en 2024

Gestion durable de l’eau : le projet de la plaine du Saïss

L’eau, ressource vitale, représente un défi majeur pour le Maroc. La plaine du Saïss, région agricole clé, est le théâtre d’un projet ambitieux financé par un prêt de 150 millions d’euros de la BERD. Ce projet d’irrigation repose sur l’utilisation de systèmes modernes de goutte-à-goutte, permettant d’améliorer les rendements agricoles tout en réduisant la pression sur les nappes phréatiques.

Cette initiative reflète l’engagement du Maroc à concilier productivité agricole et gestion durable des ressources hydriques. Elle s’inscrit également dans une vision plus large visant à garantir la sécurité alimentaire et à lutter contre les impacts du stress hydrique, un défi amplifié par le changement climatique.

Vers des villes durables

En 2023, un prêt de 12 millions d’euros a été alloué pour améliorer l’approvisionnement en eau potable et moderniser les stations de traitement des eaux usées dans la région de Guelmim-Oued Noun. Ce projet, en plus de répondre aux besoins immédiats en matière d’eau potable, a permis à la région d’intégrer le programme « Green Cities » de la BERD.

Ce programme vise à promouvoir des villes durables en intégrant des infrastructures modernes et respectueuses de l’environnement. La région de Guelmim-Oued Noun devient ainsi un modèle de développement durable, démontrant comment des solutions innovantes peuvent transformer des défis en opportunités.

Lire aussi | Que vaut la méga station de dessalement que construira Veolia au Maroc ?

Infrastructures portuaires durables : Casablanca et Jorf Lasfar

La modernisation des infrastructures portuaires est un autre domaine clé soutenu par la BERD. Avec un financement de 65 millions d’euros, les terminaux portuaires de Casablanca et Jorf Lasfar ont vu leur capacité augmentée grâce à l’introduction de technologies écologiques, telles que des grues hybrides et électriques.

Ces initiatives améliorent non seulement l’efficacité énergétique des ports, mais renforcent également leur résilience face aux défis climatiques. Les ports marocains, points névralgiques du commerce international, deviennent ainsi des exemples de durabilité dans le secteur logistique.

Innover pour affronter le stress hydrique

Face à un stress hydrique croissant, avec une disponibilité d’eau inférieure à 1.000 m³ par habitant, le Maroc s’appuie sur des solutions novatrices. Un prêt de 200 millions d’euros a été octroyé au Groupe OCP pour développer des infrastructures de dessalement et promouvoir la réutilisation des eaux usées.

Ces projets, soutenus par la BERD, renforcent la sécurité hydrique du pays tout en répondant aux besoins des industries. Parallèlement, la BERD introduit des mécanismes comme le “Shadow Water Pricing”, visant à mieux refléter la valeur économique et environnementale de l’eau. Ce système encourage une gestion plus efficace des ressources hydriques, tout en tenant compte des besoins des populations vulnérables.

Lire aussi | OCP S.A clôture avec succès l’émission d’obligations ordinaires de 5 MMDH

Un engagement vers un avenir bas carbone

Le Maroc se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique. La BERD accompagne le Royaume dans ses efforts pour développer des infrastructures énergétiques à faible empreinte carbone. Ces projets incluent des investissements dans les énergies renouvelables, tels que l’énergie solaire et éolienne, alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris.

En soutenant ces initiatives, la BERD contribue non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à promouvoir un modèle de développement économique plus résilient face aux crises climatiques.

Un modèle de coopération internationale

La stratégie 2025-2029 de la BERD positionne le Maroc comme un modèle de collaboration internationale. À travers des projets intégrés, le Royaume démontre sa capacité à répondre aux défis locaux tout en contribuant aux objectifs globaux de durabilité. Cette dynamique s’inscrit dans une vision de croissance inclusive, où les besoins des populations locales sont pris en compte, tout en renforçant la compétitivité du pays sur la scène mondiale.

En intégrant des approches novatrices et en mobilisant des partenariats public-privé, le Maroc illustre comment une planification stratégique peut transformer des défis structurels en opportunités économiques et environnementales.

Lire aussi | Les recettes fiscales s’améliorent de 12% à fin novembre 2024

Une feuille de route inspirante pour l’avenir

Le partenariat entre le Maroc et la BERD montre que les solutions aux défis mondiaux peuvent être trouvées à travers des collaborations locales et internationales. Avec des projets ambitieux, une vision claire et un engagement en faveur de la durabilité, la mise en œuvre d’infrastructures résilientes et inclusives devient possible. Ce modèle, porté par une synergie entre objectifs nationaux et globaux fait du Maroc une locomotive dans la dynamique de développement durable à l’échelle régionale.